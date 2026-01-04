Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

¿Puede Cuba seguir el camino de Venezuela tras la captura de Maduro?

Miguel Díaz-Canel felicita a Nicolás Maduro el día en que juró su último mandato, el 10 de enero de 2025, en el Palacio Federal Legislativo en Caracas.
Miguel Díaz-Canel felicita a Nicolás Maduro el día en que juró su último mandato, el 10 de enero de 2025, en el Palacio Federal Legislativo en Caracas.

Aunque existen paralelismos en las crisis políticas y sociales de ambos países, analistas señalan que las diferencias estructurales y contextuales entre las dos naciones hacen poco probable que la historia se repita de la misma manera en la isla caribeña.

Getting your Trinity Audio player ready...

Aunque entre Cuba y Venezuela existen similitudes como el autoritarismo, la crisis económica, la corrupción, la militarización y la persecución de la disidencia; hay pocas probabilidades de que se repita la historia de la misma manera, de acuerdo con el académico Ricardo Israel.

Tras la captura de Nicolás Maduro en una acción conducida por Estados Unidos, la opinión pública y los analistas, al mismo tiempo que sectores de la sociedad civil independiente cubana, se preguntan si sería factible una operación semejante en la isla.

Opositores cubanos, principalmente radicados en el exterior, ya están llamando a la movilización interna bajo la consigna de que "Cuba tiene un plan y está lista para el cambio".

“Lo que está ocurriendo en Venezuela está lleno de incertidumbres. Evidentemente, hay una negociación con un sector del chavismo y donde Estados Unidos mantiene el control de lo que va a ser la transición, por el momento centrado en el tema del petróleo, pero indudablemente va a tener que abordar el tema de la democracia”, indicó el politólogo en conversación con Martí Noticias.

Cuba frente a la caída del chavismo en Venezuela: similitudes y diferencias entre ambos países
Embed
Cuba frente a la caída del chavismo en Venezuela: similitudes y diferencias entre ambos países
by Martí Noticias | Martinoticias.com

No media source currently available

0:00 0:01:38 0:00
Enlace directo

“No hay ninguna indicación que esto se vaya a repetir en Cuba. Hay diferencias tanto dentro de la política norteamericana como también en la propia isla. No hay ninguna indicación que vaya a repetirse esto mismo y, probablemente, lo que allí esperan es que caiga por su propia ineficiencia el régimen. La situación no es exactamente igual. No hubo elecciones de partida, ni hay en las calles una figura como María Corina Machado”, recalcó.

Venezuela ha sido la principal pilastra energética del régimen cubano por lo que la pérdida del suministro de petróleo agravaría, drásticamente, la ya quebrantada situación de la población de la isla, azotada por apagones y escasez.

No obstante, en la actualidad, Cuba mantiene un control estricto sobre sus fuerzas armadas y de inteligencia, y respondió a la operación militar contra Maduro con arengas, marchas y denuncias de agresiones “imperiales” con el objetivo de reforzar su base interna.

“También hay un temor en Estados Unidos que no se dice públicamente, pero está muy presente, y este no es otro que se repita la experiencia del Mariel y que cualquier alteración del orden público y la caída del régimen lleva a centenares de miles de cubanos llevados por los barcos de sus propios compatriotas a Miami y a otros lugares de las costas de Florida”, consideró el analista.

Después de las multitudinarias demostraciones de 2021, los años posteriores estuvieron marcados por frecuentes protestas aisladas y espontáneas en diversas localidades en reclamo, mayormente, de electricidad, agua y alimentos.

El régimen ha respondido con represión, disolviendo las manifestaciones con la policía y encarcelando a algunos de sus participantes, pero, aun así, los cubanos siguen saliendo a las calles a exigir necesidades básicas que están casi ausentes, la renuncia de los máximos dirigentes y cambios de sistema político.

“Esperemos [a ver] qué ocurre en Venezuela, cómo avanza la movilización, pero en Venezuela, al igual que en Cuba, hay el elemento que marca el origen de las transiciones a la democracia, que es cuando se pierde el miedo, y en ambos lugares se ha perdido, como también es patente la ineficiencia de ambos regímenes”, concluyó Israel.

  • 16x9 Image

    Yolanda Huerga

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

Foro

Relacionados

XS
SM
MD
LG