María Corina Machado planea volver a Venezuela "lo antes posible"

Getting your Trinity Audio player ready...

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que planea regresar a Venezuela “lo antes posible” tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, y advirtió que el poder en Caracas ha intensificado una represión interna que calificó de “alarmante”, especialmente contra periodistas y disidentes.

En una entrevista con la cadena Fox News, Machado afirmó que evalúa a diario desde dónde puede ser más útil para la causa opositora, luego de haber permanecido más de un año en la clandestinidad. “En primer lugar, planeo regresar a Venezuela lo antes posible”, dijo. “Cada día tomo una decisión sobre dónde soy más útil para nuestra causa… pero regresaré a casa lo antes posible”.

“Lo que estamos viendo en las últimas 24 horas es realmente alarmante”, afirmó, al referirse a un decreto de emergencia que, según dijo, ordena perseguir a venezolanos que respaldan las acciones de Estados Unidos. La dirigente aseguró que al menos 14 periodistas fueron detenidos en un lapso de 24 horas.

“Esto es muy alarmante. Es algo que debe ser seguido de cerca, sin duda, por el gobierno de Estados Unidos y por el pueblo venezolano”, añadió. “Creemos que esta transición debe seguir adelante”.

La opositora también rechazó la posibilidad de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien juró como presidenta interina, encabece una autoridad de transición.

“Es una de las principales artífices de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico... Y es la principal aliada y enlace con Rusia, China e Irán; sin duda, no es una persona en la que puedan confiar los inversores internacionales. Y es realmente rechazada y repudiada por el pueblo venezolano”, comentó.

Las declaraciones se produjeron días después de que Washington anunciara la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en una operación que los dejó bajo custodia en Nueva York a la espera de juicio por cargos de narcoterrorismo.

Machado, quien recibió recientemente el Premio Nobel de la Paz, afirmó además que Venezuela “será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos” y expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía", dijo.

María Corina también expresó su deseo de compartir el Nobel de la Paz con Trump. “Si yo creía que lo merecía en octubre, imagínese ahora. Creo que él ha demostrado al mundo lo que significa”, expresó.

“Déjame ser muy clara. Tan pronto como conocí que habíamos sido nominados para el Nobel de la Paz, se lo dediqué dediqué al Presidente Trump porque creía en ese punto que merecía. Y mucha gente, la mayoría de la gente, dijo que era imposible lograr lo que él había hecho el sábado 3 de enero”, afirmó.