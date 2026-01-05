María Corina Machado agradece a Trump y asegura que “la libertad de Venezuela está cerca”

Getting your Trinity Audio player ready...

La líder opositora María Corina Machado aseguró este lunes que la libertad de Venezuela está cerca en un mensaje en la red social X en el que agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”, en referencia a la captura del dictador Nicolás Maduro.

"Pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa", escribió Machado. “El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela”, añadió.



La Premio Nobel de la Paz aseguró que Venezuela "será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos".

El mensaje despeja dudas sobre la relación entre el liderazgo opositor venezolano, encabezado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y la Casa Blanca, luego de que en las primeras horas tras el arresto y extracción del dictador Nicolás Maduro, el presidente Trump asegurara que Estados Unidos trabaja con la vicepresidente del régimen chavista, Delcy Rodríguez, para garantizar la transición.



“María Corina Machado es fantástica, y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo. Todo este movimiento es por ella”, dijo el domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, en entrevista con la cadena estadounidense NBC.



Sin embargo, Rubio explicó que, en la coyuntura actual, el enfoque de Washington está marcado por la urgencia de abordar los desafíos inmediatos en Venezuela, donde una parte importante de la oposición se encuentra en el exilio.



“La realidad inmediata es que, lamentablemente, y con tristeza, la gran mayoría de la oposición ya no está presente dentro de Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato. Todos deseamos un futuro brillante para Venezuela, una transición hacia la democracia", señaló el secretario de Estado, para quien las próximas semanas y meses serán cruciales para los intereses de Estados Unidos y para la estabilidad regional.