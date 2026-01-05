Enlaces de accesibilidad

Trasladan a Maduro a la corte de Nueva York: así fue el operativo de seguridad

Nicolás Maduro y Cilia flores fueron trasladados en helicóptero este lunes desde prisión a una corte federal de Manhattan, en Nueva York.
  • Nicolás Maduro fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la Corte Federal del Sur de Nueva York para su audiencia preliminar.
  • El dictador venezolano y su esposa, Cilia Flores, fueron transportados en helicóptero y luego en un convoy blindado bajo fuerte custodia policial.
El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro fue trasladado este lunes bajo estrictas medidas de seguridad desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn hasta la Corte Federal del Sur de Nueva York, en Manhattan, donde se le tomará declaración en su audiencia preliminar ante la justicia estadounidense.

El exgobernante venezolano y su esposa, Cilia Flores, fueron sacados del penal en Brooklyn y llevados a un helipuerto cercano, según reportaron varios medios de prensa. Posteriormente, ambos embarcaron en un helicóptero que aterrizó en las inmediaciones del Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, en Manhattan.


Tras el aterrizaje, fueron conducidos en un convoy blindado compuesto por cinco vehículos, custodiado por un fuerte dispositivo policial que cerró varias calles de la zona.

La comparecencia fue programada para el mediodía de este lunes ante el juez federal Alvin K. Hellerstein.

Maduro y Flores enfrentan cargos de "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", según confirmó el sábado la Fiscal General de EEUU, Pamela Bondi.

Acusado de liderar el Cártel de los Soles, Maduro fue arrestado el sábado durante una operación militar estadounidense en Caracas que incluyó bombardeos en diferentes puntos del país. Desde su llegada a Estados Unidos, permanece en detención preventiva en el penal de Brooklyn, a la espera de que continúe el proceso judicial, sin posibilidades de fianza.

La audiencia preliminar de este lunes marca el inicio formal del proceso judicial en su contra en EEUU, donde sus alegatos anticipan una larga disputa legal.

