Delcy Rodríguez envía mensaje de paz y cooperación a EEUU tras advertencias y tensiones previas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, difundió este domingo un mensaje dirigido a la comunidad internacional y, en particular, al gobierno de Estados Unidos, en el que señala que Venezuela "aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional".



Rodríguez, quien asumió el poder ejecutivo en Venezuela tras la captura y entrega a la justicia el sábado por parte de Estados Unidos del dictador Nicolás Maduro, subrayó en una nota oficial que "la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación", e hizo un llamado a establecer relaciones "basadas en la igualdad soberana y la no injerencia".

En su declaración, la prsidenta encargada de Venezuela invitó al gobierno estadounidense a trabajar en una agenda de cooperación "orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional" y que "fortalezca una convivencia comunitaria duradera".



Dirigiéndose directamente al presidente de EEUU, afirmó: "Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento".



Rodríguez también compartió su visión de futuro para el país sudamericano.

"Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos", y reiteró que el país tiene derecho "a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro".



El pronunciamiento oficial ocurre después de un conjunto de declaraciones significativas en las que Rodríguez aseguró que no trabajaría con EEUU en pos de una transición democrática en su país.



El 3 de enero, tras la operación militar estadounidense en Caracas que resultó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, Rodríguez exigió una "prueba de vida" inmediata de ambos, calificando los hechos como una agresión militar que vulnera la soberanía nacional.



En esa misma jornada, ordenó la activación del Consejo de Defensa de la Nación, respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y manifestó su firme intención de defender los recursos nacionales, tanto desde lo diplomático como desde lo institucional.



A través de la televisión estatal, insistió en que Maduro "sigue siendo el único presidente" de Venezuela y que la nación "jamás volverá a ser colonia de nadie". Además, anunció el estado de conmoción exterior, reforzando el despliegue militar y policial para proteger la integridad territorial.



La connotada chavista, alta funcionaria bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro y quien fungía como vicepresidenta ejecutiva al momento de la detención de este último, ha mantenido una postura firme en defensa de la soberanía energética, descalificando informes de Reuters sobre una supuesta caída en la producción petrolera y afirmando que la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) mantiene sus compromisos contractuales con Chevron a pesar de las sanciones estadounidenses.