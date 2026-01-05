Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran inocentes ante un tribunal de EEUU





El dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables en su primera comparecencia, este lunes, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

El juez Alvin K. Hellerstein leyó una versión resumida de la acusación, antes de registrar la declaración de inocencia, de los acusados.

“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Soy el presidente de mi país”, dijo Maduro

Flores por su parte, se identificó como "la primera dama de la República de Venezuela” y aseguró que era "completamente inocente".

Ambos enfrentan cargos por narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína, así como por posesión de ametralladoras y "artefactos explosivos".

El abogado penalista Barry Pollack se encargará de la defensa de Maduro, según documentos de la corte.

Pollack, con una carrera de más de 30 años, fue el abogado que defendió al fundador de Wikileaks, Julian Assange, y negoció el acuerdo de culpabilidad que le permitió a su cliente salir en libertad, tras un largo proceso de 14 años. Assange enfrentaba cargos por conspirar para obtener y divulgar documentos clasificados de Estados Unidos sobre las guerras en Irak y Afganistán.

Por su parte, la esposa de Maduro, Cilia Flores, también acusada en el mismo caso, estará representada por el veterano ex fiscal federal de Houston, Mark Donnelly.

La comparecencia de Maduro y Flores ocurre dos días después de que ambos fueran capturados y extraídos de Venezuela por un comando élite de las fuerzas armadas de Estados Unidos en la madrugada del sábado 3 de enero.

Se espera que los abogados de la defensa impugnen la legalidad de su arresto, bajo el argumento de inmunidad a ser perseguido por ser jefe de un Estado soberano. El dictador panameño Manuel Noriega intentó sin éxito la misma defensa después de que Estados Unidos lo capturó en una invasión militar similar en 1990.

Estados Unidos no reconoce a Maduro como el legítimo jefe de Estado de Venezuela, después de las revelaciones de fraude en las elecciones del 2024.