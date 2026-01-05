Senador Lindsay Graham sobre captura de Maduro: “Sólo espere lo de Cuba” (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, advirtió que el impacto del arresto y extracción del dictador venezolano, Nicolás Maduro, podría sentirse pronto en Cuba.



En declaraciones a la prensa el domingo, a bordo del avión presidencial Air Force One, Graham aseguró que las acciones recientes de Washington están cambiando el tablero político en el hemisferio.

“Maduro podría estar hoy en Turquía, pero está en Nueva York. Más vale que aceptes la oferta. Maduro solo puede culparse a sí mismo. Le dimos una salida. Él decidió desafiar a Trump y al ejército estadounidense, y ahora está en la cárcel”.

“Sólo espere lo de Cuba. Cuba es una dictadura comunista que ha asesinado a sacerdotes y monjas. Han abusado de su propio pueblo. Sus días están contados”, señaló el legislador a la cadena FOX.

Graham dijo que espera que en el 2026 haya más países en este hemisferio haciendo negocios con Estados Unidos y no siendo estados narcoterroristas.



El senador calificó la jornada del sábado, cuando fue capturado Maduro, como un día enorme y aseguró que, a su juicio, el mundo ya no piensa igual que hace apenas unos días, como resultado de las decisiones adoptadas por Trump.