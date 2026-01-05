Cuba “está lista para caer”, dice Trump

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump afirmó que Cuba “está a punto de caer” tras la la captura de Nicolás Maduro, y sostuvo que la isla enfrentará un colapso económico sin necesidad de una intervención directa de Estados Unidos.

A bordo del avión presidencial, Trump comentó a la prensa: “Está lista para caer. Eso lo saben. No sé si podrán aguantar, pero Cuba ahora no tiene ingresos. Todo su ingreso venía de Venezuela, del petróleo de Venezuela. Ya no están recibiendo nada”.

El presidente insistió en que la caída sería inminente. “Cuba, literalmente, está a punto de caer”, afirmó, al tiempo que señaló que “hay muchos grandes cubanoamericanos que van a estar muy de acuerdo con esto”.

Consultado sobre si Washington evalúa tomar medidas contra la isla, respondió: “Creo que simplemente va a caer. No creo que necesitemos ninguna acción. Parece que se está viniendo abajo”.

“Cuba siempre sobrevivió gracias a Venezuela. Ahora no tendrán esos ingresos. No recibirán esos ingresos”, reiteró.

Trump también aludió a las bajas cubanas durante el operativo que culminó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores.

El régimen de La Habana confirmó el domingo la muerte de 32 soldados en el operativo. En una nota oficial, indicaron que los fallecidos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior”, pese a que el país niega su injerencia en Venezuela.

Maduro y Flores comparecerán este lunes por primera vez ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ambos enfrentan cargos de “conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, según confirmó el sábado la fiscal general Pam Bondi.

Bondi explicó que una operación coordinada entre agencias federales permitió poner bajo custodia estadounidense al presidente venezolano. La acción requirió “meses de coordinación, planificación detallada y una ejecución impecable” para “garantizar el traslado, el control y la entrega seguros de dos acusados de alto riesgo”, y se realizó “en estricta conformidad con la ley estadounidense y los protocolos establecidos”, añadió.

En una entrevista el domingo, el secretario de Estado Marco Rubio dijo a la cadena NBC que el gobierno cubano "es un gran problema", cuando le preguntaron si este sería el próximo objetivo de la administración Trump.

"No voy a hablarles sobre cuáles serán nuestros próximos pasos ni nuestras políticas al respecto en este momento, pero no creo que sea un misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano, que, por cierto, son quienes apoyaban a Maduro", dijo el cubanoamericano, quien detalló la influencia de La Habana en la la élite narcoterrorista en Venezuela.