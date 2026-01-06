La Habana admite presencia militar en Venezuela: ¿Cuántos cubanos están realmente involucrados?

Getting your Trinity Audio player ready...

La muerte de 32 cubanos, durante la operación en la que fue apresado el dictador venezolano Nicolás Maduro, confirma lo que ya todo el mundo sabía, que efectivos militares del régimen de La Habana, custodiaban el círculo de poder más alto del país suramericano, en una irrefutable muestra de injerencia extranjera.

“Fuentes creíbles confirman que los muertos y heridos cubanos han sido muchos e incluyen los que sufrieron quemaduras graves. No confío en el número de 32 muertos por la historia mitómana del régimen y además falta saber cuántos heridos hubo”, indicó a Martí Noticias, la investigadora y directora de Archivo Cuba, María Werlau.

Aunque el régimen de La Habana solo admitió 32 militares muertos durante el ataque, algunos analistas coinciden conque podrían ser muchos más. Caracas dio un recuento preliminar de 80 muertos.

“Entiendo también, y aunque sin poder comprobarlo, que las fuerzas estadounidenses tenían órdenes de neutralizar a todos los cubanos, que serían 140 efectivos de la dirección de Seguridad Personal, porque tenían órdenes de matar a Maduro antes de dejarlo capturar vivo”, afirmó la investigadora.

El mandatario Miguel Díaz-Canel calificó la operación de Estados Unidos como un "ataque criminal" y decretó Duelo Nacional en la isla por los militares fallecidos.

El gobierno cubano negó siempre su presencia militar en Venezuela, pero la trascendencia del hecho sucedido el 3 de enero, lo obligó a reconocer que fuerzas del ejército y del Ministerio del Interior custodiaban a Nicolás Maduro.

“Lo primero, es que el de Venezuela, no es un gobierno legítimo y no representa la soberanía del Estado venezolano, ni de la nación venezolana. La soberanía se supone que reside en el pueblo, según la teoría constitucional, y el pueblo la delega en un gobierno, pero el problema está en que el 28 de julio del año 2024, el pueblo venezolano delegó la soberanía en María Corina Machado y en Edmundo González, quienes fueron electos por el 70% de la población venezolana”, dijo a nuestra redacción, el ex diplomático cubano Juan Antonio Blanco, historiador y analista político.

“Maduro no es presidente de Venezuela, es un usurpador y no hay posibilidad alguna de que pueda reclamar que es el Jefe de Estado, que es el gobierno legítimo de Venezuela”, recalcó el politólogo.

El Gobierno de Venezuela comunicó que los militares muertos actuaban “en el marco de la cooperación entre Estados soberanos y se encontraban cumpliendo tareas de protección y defensa institucional”.

“Y entonces ¿quiénes eran estas personas que enviaron allá? Las envió un gobierno que también gobierna de facto: el gobierno cubano para apoyar a su amigo porque ellos están en contubernio con ese régimen desde la época de Chávez para enriquecerse porque son dos estados mafiosos”, señaló.

Hugo Chávez (1999 -2013) y Fidel Castro (1927-2016) fueron los arquitectos de organismos como el ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y la CELAC, que buscaba contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región.

“¿Quién le facilitó al gobierno de Chávez cuando ganó las elecciones por primera vez, las relaciones con los carteles de la droga mexicanos, con los carteles de la droga de Colombia, con el ELN [Ejército de Liberación Nacional], con la FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia], con Rusia, con Irán, con China? Fue Cuba, Fidel Castro, el que le construyó el aparato de relaciones internacionales y la inteligencia construyó los canales para operaciones ilícitas del gobierno de Chávez, heredado por Maduro”, relató el especialista.

La injerencia cubana en Venezuela se ha documentado también por el despliegue de miles de maestros, educadores y de otras profesiones, en las llamadas misiones internacionalistas, que sirven como frontones para trabajo de inteligencia y control político de apoyo al chavismo.

“Cuba ha estado presente mucho más allá del rol central de la seguridad presidencial durante más de dos décadas y, en prácticamente, todas las esferas de la sociedad venezolana”, subrayó Werlau.

“El número de cubanos en Venezuela ha ido disminuyendo y no hay datos recientes fiables sobre cuántos son en las diversas capacidades civiles y militares, pero entiendo que son muchos miles. Me han dicho que [ahora] están sacando algunos militares por la frontera con Colombia”, aseveró.

Informes de seguridad estiman que el contingente cubano en Venezuela ha incluido alrededor de 20,000 efectivos entrenados para defender al gobierno chavista ante levantamientos internos, y unos 7,000 oficiales del Ministerio del Interior diseminados en puntos neurálgicos del territorio venezolano.

“En esas operaciones ilícitas, se han enriquecido dos oligarquías, una oligarquía en Venezuela y una oligarquía cubana, o sea, lo que se ha derrumbado en Venezuela no es el estado soberano de Venezuela se ha derrumbado la capital de un ecosistema transnacional criminal que fue fomentado, creado y concebido en La Habana y ejecutado en Venezuela”, enfatizó Juan Antonio Blanco.