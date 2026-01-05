Rubio aborda presencia militar y control del petróleo en Venezuela: "No hay fuerzas en el terreno"

Getting your Trinity Audio player ready...

"No tenemos fuerzas estadounidenses en el terreno en Venezuela", reiteró el Secretario de Estado Marco Rubio en entrevista este domingo con la cadena NBC.

El también asesor presidencial en Seguridad Nacional justificó la presencia militar en el país petrolero como una acción limitada, controlada y no como una ocupación militar.

"No, no tenemos fuerzas estadounidenses en el terreno. Todo el mundo lo sabe. Estuvieron en el terreno durante unas dos horas cuando intentaron capturar a Maduro. Y creo que lo que dice el presidente es muy simple, y es que, como presidente de Estados Unidos, no va a andar diciéndole a la gente lo que no va a hacer. No va a andar diciendo: 'No haré esto, no haré aquello. Sí, me importa este tema, pero solo llegaré hasta cierto punto'. Él conserva todas estas opciones. En el caso particular que usted menciona, se trataba, en esencia, de una función de aplicación de la ley", respondió en la entrevista con Kristen Welker en el espacio dominical Meet the Press.

Sobre la operación de captura de Nicolás Maduro, Rubio comentó: "Entramos, lo capturamos, fue arrestado y ahora está en Nueva York. No murió ningún estadounidense, no se perdió ningún equipo. Había que hacerlo, y se hizo. Y les aseguro que las personas que quedaron en Venezuela, que ahora están a cargo de la policía y todo lo demás, les aseguro que probablemente serán mucho más dóciles que Maduro como resultado de esto".

"Olvidémonos de la parte de las tropas estadounidenses. Lo que tiene que suceder para que algo de esto cambie, para que cambien nuestras relaciones con Venezuela y nuestro enfoque general, son las cosas que ya he mencionado. No se puede inundar este país con pandilleros. No se puede inundar este país con drogas que provienen de Colombia a través de Venezuela con la cooperación de elementos de sus fuerzas de seguridad. No se puede permitir que Venezuela se convierta en el centro de operaciones de Irán, Rusia, Hezbolá, China y los agentes de inteligencia cubanos que controlan ese país. Esto no puede continuar. Estas situaciones no pueden persistir. No podemos seguir permitiendo que las mayores reservas de petróleo del mundo estén bajo el control de adversarios de Estados Unidos, sin beneficiar al pueblo venezolano y siendo robadas por un puñado de oligarcas de todo el mundo, incluyendo dentro de Venezuela, sin que el pueblo de ese país se beneficie. Hemos visto cómo nuestros adversarios en todo el mundo están explotando y extrayendo recursos de África y de otros países. No lo van a hacer en el hemisferio occidental. No lo van a lograr; eso no va a suceder bajo la presidencia de Trump. Tiene una estrategia de seguridad nacional clara, se lo toma en serio y va a tomar medidas al respecto, y ya estamos actuando", enfatizó.

Al ser cuestionado sobre el interés de Estados Unidos en la industria petrolera venezolana y el petróleo, el jefe de la diplomacia estadounidense respondió: "No necesitamos el petróleo de Venezuela. Tenemos suficiente petróleo en Estados Unidos. Lo que no vamos a permitir es que la industria petrolera en Venezuela sea controlada por adversarios de Estados Unidos. Deben entender, ¿por qué China necesita su petróleo? ¿Por qué Rusia necesita su petróleo? ¿Por qué Irán necesita su petróleo? Ni siquiera están en este continente. Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos. Y no vamos a permitir que el hemisferio occidental sea una base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos".

Según explicó, el inminente control del petróleo repercutirá en el bienestar de todos los venezolanos y en el control de inmigración en toda la región.

"Queremos que ese petróleo y sus ganancias beneficien al pueblo de Venezuela. ¿Por qué 8 millones de personas han abandonado Venezuela? Ocho millones, probablemente la mayor migración masiva en la historia moderna, han abandonado Venezuela desde 2014 porque toda la riqueza de ese país fue robada en beneficio de Maduro y sus allegados en el régimen, pero no en beneficio del pueblo de Venezuela. ¿Saben lo desestabilizador que es tener 8 millones de migrantes?", comentó el cubanoamericano.

"El principal temor que tienen Brasil, Colombia y todos estos países de la región sobre lo que está sucediendo en Venezuela y nuestra participación es que temen otro evento de migración masiva. Eso es lo que temen. Esto es profundamente desestabilizador. No va a seguir sucediendo. No van a venir de fuera de nuestro hemisferio, a desestabilizar nuestra región en nuestro propio patio trasero, y que nosotros tengamos que pagar el precio, no bajo la presidencia de Trump", sentenció el asesor de Seguridad Nacional.