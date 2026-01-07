EEUU incauta petroleros sancionados en el Atlántico Norte y el Caribe

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos incautó en la madrugada de este miércoles dos petroleros sancionados en el Atlántico Norte y el Caribe, confirmaron las autoridades.

El Comando Europeo anunció la incautación del buque mercante Bella 1 por "violaciones de las sanciones estadounidenses" en una publicación en redes sociales.

"El buque fue incautado en el Atlántico Norte en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la USCGC Munro", dijeron.

La operación fue ejecutada por componentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el apoyo del departamento de Guerra.

El Comando Sur también informó hoy que la detención de otro buque sancionado en el Mar Caribe..

"En una acción realizada esta mañana antes del amanecer, el Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, detuvo sin incidentes un buque cisterna a motor de la flota oscura, apátrida y sancionado", dijeron.

"El buque interceptado, el M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el Mar Caribe", indicaron.

De acuerdo al reporte oficial la Guardia Costera escolta en estos momentos al M/T Sophia a EE. UU. para su destino final.

"Mediante la Operación Southern Spear, el Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de erradicar las actividades ilícitas en el hemisferio occidental. Defenderemos nuestra Patria y restauraremos la seguridad y la fortaleza en todo el continente americano", dijeron.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem indicó que ambos barcos, el motor petrolero Bella I y el motor Taker Sophia, estaban "atracados por última vez en Venezuela o en ruta hacia ese país".

"En dos operaciones realizadas hoy antes del amanecer, la Guardia Costera llevó a cabo abordajes consecutivos, meticulosamente coordinados, de dos buques cisterna de la "flota fantasma": uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe", dijo Noem.

"Bajo el liderazgo audaz y visionario del presidente Donald Trump, los equipos tácticos de la Guardia Costera estadounidense trabajaron en estrecha colaboración con sus homólogos de los Departamentos de Guerra, Justicia y Estado, y utilizaron su experiencia especializada para llevar a cabo estas operaciones y realizar dos abordajes seguros y efectivos con pocas horas de diferencia", agregó.

Noem precisó que en el caso del petrolero Bella I, intentó "evadir a la Guardia Costera durante semanas, incluso cambiando su bandera y pintando un nuevo nombre en el casco mientras era perseguido, en un intento desesperado y fallido por evadir la justicia".

"La heroica tripulación del USCGC Munro persiguió a este buque en alta mar y a través de tormentas peligrosas, manteniendo una vigilancia diligente y protegiendo a nuestro país con la determinación y el patriotismo que enorgullecen a los estadounidenses", aseguró la secretaria Seguridad Nacional.

"Los criminales del mundo están sobre aviso. Pueden huir, pero no pueden esconderse. Nunca cejaremos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense e interrumpir la financiación del narcoterrorista dondequiera que la encontremos, punto. Esta es la mayor fuerza de combate de nuestro país en su máxima expresión. Esto es Estados Unidos primero en el mar", concluyó.

Funcionarios de la administración Trump han dicho que tienen la intención de seguir confiscando buques sancionados.

“Estamos haciendo cumplir las leyes estadounidenses con respecto a las sanciones petroleras”, declaró el domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, a la cadena NBC.