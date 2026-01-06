Chavismo elude cifra exacta de venezolanos fallecidos y cuenta en "decenas" las víctimas fatales

Getting your Trinity Audio player ready...

El fiscal general del régimen chavista en Venezuela, Tarek William Saab, contó en "decenas" las víctimas civiles y militares de la breve incursión estadounidense para extraer a Nicolás Maduro de su escondite en el Fuerte Tiuna en Caracas.



“Hemos designado, como Ministerio Público, a tres fiscales para investigar las decenas de bajas inocentes, civiles y militares, ocurridas en medio de este crimen de guerra, esta agresión inusitada contra la patria venezolana", dijo en una rueda de prensa, en la que no se ofrecieron las cifras exactas.

Hasta el momento, sólo el régimen cubano ha reconocido un número preciso de fallecidos en el operativo de captura de Maduro.

La Habana confirmó el domingo que 32 cubanos murieron en la acción militar.

El reporte oficial firmado por Miguel Díaz-Canel asegura que eran efectivos de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior de Cuba y que "cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones".

Saab dijo a los medios que Maduro "goza de inmunidad absoluta como jefe de Estado" y que la operación fue un "secuestro internacional”.

Este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la pérdida de vidas en el bando venezolano donde la mayoría de la víctimas eran cubanas.

En un discurso dirigido a representantes republicanos en el Kennedy Center el mandatario estadounidense dijo que la extracción del líder del Cártel de los Soles fue una operación increíble, muy compleja y que involucró a 152 aviones y tropas en el terreno.

"Teníamos muchísimas tropas en tierra. Pero fue asombroso y nadie murió de nuestro lado, y del otro bando, mucha gente murió. Desafortunadamente, lo digo, soldados cubanos, en su mayoría cubanos, pero muchos, muchísimos muertos. Y ellos sabían que veníamos y estaban protegidos, y nuestros hombres no", afirmó Trump.