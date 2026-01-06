DeSantis sugiere presentar cargos contra Maduro también en la Florida

Getting your Trinity Audio player ready...

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó este martes que la oficina del fiscal general del estado está evaluando seriamente la posibilidad de presentar cargos estatales contra Nicolás Maduro.

El dictador venezolano, quien compareció el lunes ante un tribunal federal, donde se declaró no culpable de cargos de Conspiración de narco-terrorismo, Conspiración para importar cocaína, Posesión y conspiración para poseer ametralladoras y explosivos, y Confiscación de bienes y activos derivados del narcotráfico, habría estado involucrado en operaciones de narcotráfico, específicamente hacia el estado de la Florida.

“Obviamente, estuvo muy involucrado en el tráfico de drogas, particularmente hacia Florida”, dijo DeSantis durante una conferencia de prensa en Clearwater, Florida.

“¿Saben qué más hacía? Y esto no está incluido en la acusación federal en Nueva York: vaciaba sus cárceles y enviaba a los presos a Estados Unidos a través de la frontera, y algunos de ellos terminaban en Florida”, afirmó el gobernador republicano.

La acusación formal presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro Moros, su esposa Cilia Flores, y otros altos funcionarios venezolanos, menciona a la Florida en un fragmento relacionado a un envío de cocaína coordinado por Nicolás Ernesto Maduro Guerra “Nicolasito”, hijo del mandatario.

"En o alrededor de 2017, MADURO GUERRA trabajó para enviar cientos de kilogramos de cocaína desde Venezuela a Miami, Florida. Durante este tiempo, MADURO GUERRA habló con sus socios narcotraficantes sobre, entre otras cosas, el envío de cocaína de baja calidad a Nueva York porque no se podía vender en Miami, la organización de un envío de 500 kilogramos de cocaína para ser descargada de un contenedor de carga cerca de Miami, y el uso de contenedores de chatarra para introducir cocaína de contrabando en los puertos de Nueva York", indica el documento judicial.