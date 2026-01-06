Militar retirado Antonio Rivero: 'La cifra de soldados cubanos muertos podría ser mucho mayor'

Getting your Trinity Audio player ready...

El general retirado del Ejército de Venezuela, Antonio Rivero, cree que la cifra de soldados cubanos muertos en el operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro podría ser mucho mayor a lo que reconoció el régimen de La Habana este lunes (32).

Según explicó, en el sitio operaba una unidad especial cubana integrada a los anillos de seguridad presidencial. “Donde capturan a Maduro hay una unidad especial cubana, militares, combatientes, fuertemente armados, que está combinada con la Casa Militar”, explicó. “Allí hubo la mayor intensidad de fuego en el momento de la captura”.

Rivero, cercano del fallecido líder venezolano Hugo Chávez, fue director de gestión de emergencias del gobierno hasta 2008. En 2010 se retiró de las filas del ejército debido a la creciente influencia cubana en las fuerzas armadas venezolanas.

"Esto no viene de ahorita”, afirmó. “Desde el 11 de abril [de 2002], cuando hubo aquella rebelión militar contra Chávez, se implementó una seguridad cubana”.

El militar retirado considera que con el paso de los años, esa estructura se amplió y se volvió más sofisticada. “Desde el año pasado, antes de las elecciones, hubo un cambio muy fuerte desde el punto de vista de personal mucho más especializado”, indicó, señalando que también participaron asesores de otros países.

“Llegaron de Irán y de Rusia a formar parte y a entrenar”, indicó.

De acuerdo con Rivero, la captura de Maduro ocurrió en un contexto de refuerzo de esos dispositivos de seguridad. “Después que se activó el despliegue aeronaval de Estados Unidos, esto se incrementó quizás en un tercio más, por eso la gran cantidad de cubanos que se encontraban en ese lugar”, afirmó. Incluso, dijo, podría haber bajas de otras nacionalidades.

Asimismo detalló que la presencia cubana no se limita a la seguridad presidencial. “El grupo de cooperación cubano que está en Venezuela… está distribuido a nivel nacional”, comentó, en referencia a las Regiones de Defensa Integral. Según el general, estas unidades cumplen funciones de seguridad, asesoramiento e inteligencia junto a organismos venezolanos.

El exoficial afirmó que la vigilancia externa responde a un amplio rechazo interno dentro de la Fuerza Armada. “Tenemos una encuesta donde el 80% de los militares venezolanos están en contra del régimen de Nicolás Maduro”, aseguró. “Ellos se tienen que mantener para poder someter al estamento militar”.

Sobre los anillos de seguridad presidencial, Rivero detalló que existen al menos cinco niveles, y que los cubanos operan en el más sensible. “Estas unidades cubanas se insertan ya en el primer anillo. Ese es inviolable”, afirmó, añadiendo que responden directamente a mandos cubanos y no se mezclan con el resto de los efectivos venezolanos.

En la madrugada del 3 de enero Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para que comparecieran ante la justicia.

La operación requirió “meses de coordinación, planificación detallada y una ejecución impecable” por parte de múltiples componentes del gobierno federal", explica un comunicado de las agencias implicadas en la operación. El régimen confirmó este lunes 32 bajas, pese a no reconocer la injerencia cubana en Venezuela. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, cifró en "decenas" las bajas pero no precisó el número ni las identidades.

Trump dijo hoy que "muchos cubanos murieron". "Fue una de las operaciones más increíbles, fue tan compleja, 152 aviones, muchísimos, y ni hablar de las tropas en tierra, teníamos muchísimas tropas en tierra. Pero fue asombroso y nadie murió de nuestro lado, y del otro bando, mucha gente murió. Desafortunadamente, lo digo, soldados cubanos, en su mayoría cubanos, pero muchos, muchísimos muertos. Y ellos sabían que veníamos y estaban protegidos, y nuestros hombres no", detalló.

Para Rivero, las cifras ofrecidas por el oficialismo hasta ahora no reflejan la magnitud real de las bajas.

“Todos los que se encontraban allí trataron de repeler el ataque o la captura de Nicolás Maduro brindando la seguridad, tanto los que estaban de guardia como los que estaban descansando o durmiendo”, dijo y añadió que muchas de las víctimas no han podido ser identificadas plenamente, lo que explicaría la discrepancia entre las cifras reportadas. “Unos cuantos de estos fallecidos se encuentran irreconocibles… hasta ahora solamente se muestran los que están identificados”.