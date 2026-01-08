Penetración cubana en la educación en Venezuela: ¿fin de la ideologización y el adoctrinamiento político?

Getting your Trinity Audio player ready...

La penetración cubana en la enseñanza, y en sentido general en la educación, en Venezuela ha sido profunda y ajustada a la ideologización y el adoctrinamiento político, coincidieron dos analistas en comentarios a Martí Noticias.

“Cuba tenía presencia en todos los estratos de la vida política venezolana. En Educación, Cuba no tuvo tanto éxito porque las familias venezolanas tenían un lema que decía "con mis hijos no te metas", un mensaje fuerte donde había una pretensión de que el sistema educativo cubano penetrara en el país. Hubo una alta resistencia”, relató el médico y empresario venezolano exiliado en Estados Unidos, Carlos Alaimo, presidente del Partido Centro Democrático.

“Pero en ese ínterin, empezaron a cambiar los programas de educación que nosotros teníamos y fueron sustituyendo nuestros textos por los libros bolivarianos en los que empezaron a introducir todos los conceptos de la política educativa cubana”

El Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, firmado originalmente en el año 2000, constituye un eje estratégico de formación ideológica y la base para el despliegue del castrismo en el campo de la enseñanza de la nación suramericana.

Esta armazón se estructura, en primer lugar, a través de la cooperación de personal docente, instruido para promover “los principios revolucionarios” y alinear a estudiantes y profesores con el gobierno chavista.

En este sentido, organizaciones de derechos humanos y analistas críticos precisan que la influencia cubana se enfoca en la formación ideológica sobre el pensamiento crítico.

Una pedagoga cubana, Leonela Relys, ideó el método de alfabetización para erradicar el analfabetismo; muchos de los programas de superación educativa son impartidos por especialistas cubanos y docentes cubanos han sido designados como supervisores dentro del sistema escolar venezolano.

“Con el sistema de educación, ellos han querido lograr lo mismo que pudieron avanzar en Cuba, tan es así que desde la primaria hasta la universidad ellos fueron deformando el sistema educativo venezolano, que era uno de los más calificados del mundo”, indicó el experto.

Programas como Robinson, Ribas en la educación media y Sucre en la universitaria, fueron diseñados bajo asesoría cubana, incluso figuras ancladas dentro de la cúpula gobernante como Nicolás Maduro, recibieron formación política en La Habana.

“O sea, ellos querían crear una nueva generación bajo el modelo habanero y, paralelamente, a los sectores Salud, Educación y Deporte, fueron secuestrando todos los espacios del país, notarías, registros, hasta en la cedulación. No hubo un ente del Estado venezolano donde no estuviera la presencia cubana. Por eso es que nosotros podemos decir que Venezuela está saliendo, gracias a Dios, de una colonización cubana para insertarse en el mundo occidental”, subrayó el médico.

Estudios que analizan el control gubernamental sobre la enseñanza, señalan a Venezuela y Cuba entre los países con menor libertad educativa en Latinoamérica y califican muchos de los materiales y actividades en el sistema educativo venezolano, como propaganda política.

“En Cuba comienza la ideologización y control del pensamiento crítico desde el preescolar donde se les imparte a niñas y niños contenido sobre la revolución y líderes del Partido Comunista; en Nicaragua, en la educación primaria, se les forma sobre la revolución sandinista y el presidente Daniel Ortega y en Venezuela se enseña sobre la revolución bolivariana”, Hugo Chávez y Nicolás Maduro”, explicó en una entrevista el coordinador general de Excubitus, Alexis Ramírez.

Sin embargo, Alaimo considera que, “dentro de todas las influencias que ha tenido Cuba en Venezuela donde no pudo llegar a obtener sus objetivos fue en el área educativa, porque en Venezuela hay valores de familia, hay valores humanistas, hay valores de libertad que pudieron enfrentarse a esa penetración que pretendía Cuba en Venezuela”.

“Lograron algunos cambios, claro que sí, con algunos textos, quisieron hasta incluso cambiar la historia, querían poner al Che Guevara como un héroe, cuando es un asesino, todas estas cosas nosotros la pudimos enfrentar. Si pudieron captar alguna juventud, pero no como pretendían”, recalcó.

No obstante, el sistema educativo general de Venezuela enfrenta en 2026 una "emergencia humanitaria" caracterizada por la deserción docente y el deterioro de infraestructuras, algo que lo asemeja mucho a su modelo cubano.

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) informó que, durante el período escolar 2022-2023, se produjeron 3.185 protestas de docentes, en las que exigieron mejores condiciones de vida, de trabajo y seguridad social.

“La educación venezolana está completamente en ruinas, los maestros no ganan para sostenerse, los alumnos no comen, y, sobre todo en las escuelas públicas, no van a clases, los padres no los pueden enviar, están en una situación ruinosa. Además, muchos maestros se han ido del país. El panorama de la educación venezolana es realmente desastroso”, enfatizó el periodista y escritor venezolano Alexis Ortiz, residente en Miami.

No hay una cifra actualizada de docentes cubanos destacados en Venezuela. Informes de años atrás hablaban de 2,510 colaboradores cubanos fijos en el sector educación, y otros 12,446 educadores itinerantes.

“La educación venezolana está controlada por el Ministerio de Educación de Cuba, tratando de educar a los jóvenes en la idea de que el socialismo, en el caso de Venezuela lo llaman socialismo del siglo XXI”, apuntó Ortiz.

“Siguen las instrucciones cubanas de educar a los muchachos en la idea de que la Revolución Cubana es la vanguardia política, ideológica e intelectual de Latinoamérica, que Fidel Castro y el Che Guevara son unos héroes, incluso superiores a Simón Bolívar y a José Martí”, detalló.

Más que una labor pedagógica, el sistema cubano busca la formación ideológica en el pensamiento marxista, “lo que pasa es que la educación está tan destruida, que ese modelo educativo cubano funciona a medias, porque la educación no está funcionando en Venezuela”, denunció Ortiz.