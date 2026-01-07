Crece incertidumbre entre médicos cubanos en Venezuela ante posible evacuación tras caída de Maduro

Getting your Trinity Audio player ready...

La posible retirada de las misiones médicas cubanas en Venezuela ha generado incertidumbre, temor y desinformación entre miles de profesionales de la salud enviados por el régimen de La Habana, según confirmaron fuentes consultadas por Martí Noticias.

De acuerdo con testimonios verificados, médicos cubanos han sido acuartelados en distintas regiones del país y recibieron órdenes de mantenerse listos para una evacuación inminente, aunque sin información clara sobre fechas, vuelos ni destino final.

La investigadora y directora de Archivo Cuba, María Werlau, confirmó a Martí Noticias que al menos dos fuentes independientes en Venezuela reportaron que ya se emitió una orden de evacuación, pero sin la logística necesaria para ejecutarla de inmediato.

“Hay mucho miedo. Se dio la orden, pero con muy poca información. No hay aviones suficientes para sacar a tanta gente”, explicó Werlau.

Según estimaciones no oficiales manejadas por la investigadora, entre 13.000 y 14.000 cubanos estarían actualmente vinculados solo a las misiones médicas en Venezuela. Una de las fuentes indicó que alrededor de 200 colaboradores ya habrían sido trasladados en un vuelo de Conviasa, mientras otros permanecen a la espera.

Misión política y económica

Werlau recordó que la presencia médica cubana en Venezuela, iniciada masivamente en 2005, no responde únicamente a fines sanitarios, sino que ha sido durante dos décadas una herramienta económica, política y de control social del régimen cubano.

“Cuba cobra por esos médicos y les confisca la mayor parte del salario. Además, la misión ha sido usada para influir políticamente, vigilar, movilizar votantes y sostener al chavismo”, afirmó.

Con el colapso económico venezolano, los médicos cubanos también enfrentan condiciones precarias, bajos pagos y dificultades para enviar ayuda a sus familias en la isla, una realidad muy distante de la narrativa oficial de “solidaridad internacionalista”.

El eventual fin de la misión médica en Venezuela representaría un golpe económico significativo para el régimen cubano, aunque no necesariamente definitivo, según Werlau.

“Esto no es el fin inmediato del régimen, pero sí un golpe muy duro en términos económicos, de propaganda e imagen internacional. Cuba ya no puede ocultar que estuvo profundamente involucrada en la seguridad del poder en Venezuela”, señaló.

La experta subrayó que el régimen enfrenta ahora un efecto combinado de desgaste económico, exposición internacional y pánico interno, tras quedar en evidencia su rol directo en la protección del gobierno de Nicolás Maduro.

Werlau destacó además que países como Guyana estarían comenzando a contratar médicos cubanos de forma directa, sin intermediación del Estado cubano, permitiéndoles recibir su salario íntegro y trabajar con mayor libertad.

“La clave es sacar a Cuba de la ecuación: sin coordinadores, sin comisarios políticos, sin control ni represión. Si un país necesita médicos, que los contrate directamente”, concluyó.