Jorge Piñón: Si Cuba pierde el petróleo de Venezuela será "el gran colapso"

Cuba enfrentaría un colapso económico de gran magnitud si pierde el suministro de petróleo procedente de Venezuela, advirtió Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas, en entrevista para el programa Las Noticias como son.

No obstante, el experto cree que muy probablemente Washington prefiera evitar una crisis paralela en La Habana mientras gestiona la situación política en Caracas y contemple mantener, al menos temporalmente, los envíos de crudo a Cuba.

Cuba ha estado recibiendo en los últimos trimestres entre 32.000 y 35.000 barriles diarios de crudo venezolano, un volumen que representa casi el 50% del déficit petrolero cubano.

“Los 35.000 barriles son importantes ahora, más todavía que México ha reducido las exportaciones de 22.000 barriles diarios a solamente 7.000”, señaló Piñón, al subrayar que Cuba depende hoy más que nunca del suministro venezolano.

Piñón advirtió que la isla carece de capacidad significativa de almacenamiento de combustibles y que una interrupción abrupta tendría consecuencias inmediatas. “Si ellos pierden esos 35.000 barriles de Venezuela, básicamente es el gran colapso. Es el colapso de la economía cubana”, dijo.

Aunque Cuba continúa produciendo crudo nacional para alimentar las termoeléctricas, el analista alertó que quedarían en riesgo el diésel, la gasolina, el gas licuado de petróleo (GLP) para cocinar y el funcionamiento de los grupos electrógenos. “Todo eso entonces está en duda”, señaló.

Según Piñón, el margen de maniobra del gobierno cubano es mínimo debido a la falta de liquidez. “No tienen efectivo, no tienen dinero, así que no pueden salir a los mercados internacionales europeos y comprar diésel o gas licuado”, afirmó.

“Cuba está básicamente en bancarrota”, añadió.

El experto descartó que otros aliados puedan compensar una eventual pérdida del petróleo venezolano. México, dijo, no retomará los niveles previos de exportación; Rusia solo envía un tanquero aproximadamente cada trimestre; y otros productores como Angola, Argelia, Brasil o Colombia no han mostrado disposición a intervenir.

“No veo tanqueros rusos entrando por la puerta mañana para rescatar a Cuba”, afirmó Piñón. “Yo no veo quién puede venir, el caballo blanco, que pueda salvar a Cuba de una situación como esta si es que pierden el suministro venezolano”.