Trump anuncia que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad al gobierno estadounidense, en una operación anunciada tras la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

En un mensaje publicado en su red social, Trump afirmó: “Me complace anunciar que las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos de América".

Según el mandatario, el crudo será vendido al precio de mercado y los ingresos serán administrados bajo su control para “garantizar que se utilicen en beneficio tanto del pueblo venezolano como del estadounidense”.

Trump instruyó al secretario de Energía, Chris Wright, a poner en marcha inmediatamente el plan, que incluye transportar el petróleo por buques de almacenamiento directamente a puertos en Estados Unidos.

"El petróleo será transportado en buques cisterna y llevado directamente a los muelles de descarga en los Estados Unidos", precisó.

El anuncio se produce días después de una operación militar estadounidense en Caracas, que culminó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por "narcotráfico y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

Tras la salida de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina de Venezuela.

El domingo, luego de declaraciones en las que aseguraba que no trabajaría con EEUU, Rodríguez publicó un mensaje dirigido a la comunidad internacional y, en particular, al gobierno de Estados Unidos, en el que señalaba que Venezuela "aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional".