"Una humillación" para La Habana: cómo las tropas cubanas fallaron en proteger a Maduro

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen de Cuba sufrió una pérdida catastrófica de sus efectivos en la operación militar de EEUU en Venezuela que no admitirá, dijo este martes a Martí Noticias el periodista de investigación venezolano Casto Ocando, quien tuvo acceso a fuentes de Inteligencia con detalles de lo ocurrido.



El reportero especializado en temas como narcotráfico, corrupción y delincuencia transnacional en América Latina, reveló que tiene fuentes certeras que indican que al menos 60 cubanos fallecieron en el operativo estadounidense. Dijo además que otros, que sobrevivieron al ataque, fueron capturados y trasladados a EEUU junto a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

"El hecho de que hayan muerto tantos soldados cubanos versus ni siquiera un rasguño por parte de las fuerzas de Estados Unidos, los Delta Force y probablemente del FBI y la DEA, que participaron también, indica que fueron tomados por sorpresa..., que no hubo ningún tipo de reacción heroica, como describe La Habana", afirmó.

El régimen cubano solo ha informado del fallecimiento de 32 personas en el ataque. En una nota oficial el lunes, señaló que los cubanos caídos en Venezuela perdieron la vida “en acciones combativas y tras férrea resistencia”, y los calificó de héroes.

¿Qué sucedió realmente?

"Se produjo un ataque avasallante" en el que el objetivo principal era Nicolás Maduro, señaló Ocando. El dictador, dijo el periodista de acuerdo con el relato de sus fuentes, se movía constantemente entre sus diferentes residencias, entre uno y otro escondite dentro de Fuerte Tiuna y posiblemente otros lugares de Caracas.

"La información que tengo es que había por lo menos dos personas infiltradas en el esquema de seguridad de Maduro. Una de estas dos personas era un cubano; no sé si era parte de la guardia de protección o era una persona infiltrada. Pero, definitivamente, eran dos que estaban reportando minuto a minuto la ubicación de Maduro en todo momento", detalló el periodista.

El problema para Estados Unidos no era la ubicación de Maduro, sino la capacidad de respuesta de todo el aparato de vigilancia desplegado para protegerlo, acotó. "El objetivo era llegar a Maduro y tenían que quitar a todo este grupo de personas que estaban alrededor".



Ocando, que reveló primero la información en su programa de YouTube, dijo que las fuentes explican que Cuba habría desplegado unos 250 soldados del Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR) y otros departamentos de seguridad para custodiar a Maduro.

"Recordemos que todo el esquema de seguridad estaba básicamente confiado a los cubanos. No había venezolanos, salvo una persona o dos, los edecanes que siempre están al lado del presidente, pero aparte de eso, los anillos de seguridad estaban controlados por los cubanos", detalló en la entrevista con Martí Noticias.

"Un mito que se viene abajo"

A pesar de los reportes que sugieren un número mayor de bajas de cubanos en el ataque de EEUU y las declaraciones del presidente Donald Trump, que insistió el martes en que los caídos fueron "en su mayoría cubanos, pero muchos, muchísimos muertos", La Habana solo ha reportado oficialmente el fallecimiento de 20 efectivos de sus fuerzas en Caracas.

Ocando opina que la dictadura en Cuba ha sido un problema reconocer que "su gran cuerpo élite, las Avispas Negras, o cualquiera que sea el nombre que reciba ese grupo", falló en su misión de proteger a Maduro.

"Uno puede suponer que, dada la importancia de Maduro para la dictadura en La Habana, estos eran los mejores hombres que tenía disponibilidad Cuba para enviar, de modo que cuando Estados Unidos barre, sin ni siquiera recibir una herida... es, básicamente, una humillación, es como es un mito que se viene abajo", destacó.



Por otro lado, el ataque estadounidense probó que las fuerzas cubanas no solo no son infalibles, sino también identificables, dijo el periodista, y recordó que La Habana se ha cuidado de reconocer, más bien lo ha negado en reiteradas ocasiones, que tiene fuerzas militares y de contrainteligencia desplegadas en Venezuela.



"Ha habido mucha gente que opera anónimamente en los órganos de seguridad de Venezuela, "que se disfrazan de guardias nacionales, que se disfrazan de militares venezolanos". Con la operación militar estadounidense, a La Habana "no le quedó otro remedio que reconocer que los fallecidos pertenecen a el MINFAR, las Fuerzas Armadas, y al MININT, el Ministerio del Interior".

"Maduro no podía salir con vida", indicaron fuentes

Según una fuente diplomática con conocimiento de la operación consultada por Ocando, "había el conocimiento por parte de Estados Unidos, de las fuerzas que participaron, de que los cubanos, aparentemente, habían recibido la orden de que Maduro no podía salir con vida, no solamente no podía renunciar, sino que, además, si se producía algún tipo de operación de captura, de extracción -que esto se habló durante meses... las famosas operaciones quirúrgicas- Maduro no podía salir con vida por la cantidad de secretos de estado que conoce muy bien, no solo sobre la realidad de Venezuela, sino de Cuba y otros países".

El relato de esta fuente confirma, además, otros reportes que describen el trabajo de inteligencia previo al ataque.

"Habían estudiado todo el esquema de seguridad, no solamente la rutina diaria de Nicolás Maduro, hasta el tipo de mascotas que tenía al lado, es decir, todo. Lo que me dice una de las fuentes de inteligencia es que esta persona infiltrada prácticamente le estaba sirviendo el café a Maduro, para significar lo cerca que estaba", describió el reportero e investigador.

La fuente en Washington confirmó a Ocando que existía el temor por parte de EEUU de que las fuerzas de seguridad cubanas pudieran atentar contra Maduro, evitar que se produjera la captura y culpar luego a Estados Unidos de lo sucedido, según dijo en la entrevista.

"Por eso es que se produce una intervención tan rápida, que a Maduro ni siquiera le dio tiempo a meterse en ese famoso búnker de acero, que dos días antes había dicho que era inexpugnable".

¿Cubanos arrestados? Otra preocupación para el régimen

De acuerdo con una de las fuentes de Inteligencia consultadas por el periodista, varios de los sobrevivientes cubanos fueron arrestados y trasladados al portaaviones de EEUU USS Iwo Jima junto a Maduro y Cilia Flores.

Esta captura "es parte de una investigación de hasta qué punto los cubanos han penetrado todo este mecanismo de seguridad", dijo Ocando, citando a una de sus fuentes.

El reportero explicó que Estados Unidos sabe que el mecanismo de represión que impide alzamientos militares, levantamientos sociales o manifestaciones de cualquier tipo en contra del régimen es vigilado y espiado por los cubanos, quienes "juegan un papel importante en el sostenimiento de la dictadura" en términos de seguridad, control, persecución y tortura, como han documentado organizaciones defensoras de los derechos humanos y el propio Ocando, coautor de "Cubazuela: crónica de una intervención cubana" junto a Juan Antonio Blanco, Rolando Cartaya y Luis Domínguez.

Esta estructura reforzada por los cubanos es la que hasta ahora ha evitado el colapso de la dictadura.

"Ha habido una persecución férrea, no solamente de los opositores, sino de dirigentes que tuvieran algún tipo de popularidad, no solo en Caracas, sino en las regiones. Por eso es que ha habido una sistemática eliminación del liderazgo del partido de María Corina Machado en todos los estados del país", apuntó.

De acuerdo con la nota oficial del gobierno cubano, los fallecidos en Venezuela "cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano".

Cuba estaría retirando a sus agentes de Venezuela

¿Qué significa para el régimen cubano esta situación en la que, como mencionó Ocando en su programa, ha tenido que sacar a la desbandada a estos efectivos militares de Venezuela?



El periodista explica que, primero "reconocieron que ellos estaban prestando la labor de cuidar a Maduro, es decir, que ya no solamente es la misión de la presencia, porque tú puedes tener asesores militares que no se meten en los asuntos internos, pero aquí estaban metidos al más alto nivel".



Por otro lado, el tamaño de la fuerza cubana desplegada en Venezuela ha variado con el tiempo. "En la época de Chávez era mucho más grande, había probablemente 30 mil cubanos de las fuerzas de seguridad, fuerzas militares". La cifra se habría reducido a un tercio, según estimaciones que señalan que actualmente "hay unos 5 mil de estos, y todavía es una cantidad significativa".



"Si Estados Unidos ha logrado capturar a estas personas que son sobrevivientes de ese grupo para obtener información vital de cómo operan los cubanos, qué tipo de estrategia, qué métodos utilizan, cuántas personas están, en qué lugares, que es una información de inteligencia importantísima, esto compromete la participación de La Habana", afirmó Ocando.

El régimen también se cuida de "ser acusado de haber estado enviando personal militar para enfrentar las fuerzas de Estados Unidos, o para ponerle trabas a este proceso de transición que está organizando Trump" en Venezuela, puntualizó.



Según Ocando, organismos de inteligencia de otros países, no solo de EEUU, estarían participando de las operaciones en Venezuela para identificar otras fuerzas, además de la cubana, como las de los iraníes, por ejemplo, con miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica y de las fuerzas Quds, además de Hamás y Hezbolá.

¿Por qué Venezuela demora informe sobre muertes y daños?

El gobierno interino venezolano ha demorado la información pública sobre las consecuencias del operativo militar estadounidense que culminó con la extracción de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El día en que se produjo el ataque, las autoridades clausuraron tres canales de televisión por informar sobre el mensaje en el que el presidente Trump anunció la captura de Maduro, destacó el periodista.

"El régimen tiene terror. Eso sería, digamos, una información que ellos consideran desmoralizante para sus seguidores, y hablar de que hubo más de 100 muertos abre muchas interrogantes. ¿Por qué murió tanta gente? ¿Cómo es posible que los dispositivos de reacción no actuaron, no trabajaron?", señaló.

Contar los detalles de lo sucedido también levantaría dudas sobre quién estaría colaborando desde adentro, dijo Ocando.

"Comienza a lanzar una serie de preguntas incómodas y eso no es un tema que ellos les guste discutir públicamente. Y la misión de decir, murieron 100 personas -150 personas, no sabemos la cifra todavía- todo esto se ha manejado de una manera muy discreta porque ellos saben que pudiera causar un efecto desmoralizante en sus propias fuerzas".

Además de los problemas internos que pudiera generar, para el público chavista constituiría "una exhibición de derrota", algo que el gobierno busca minimizar. "Por eso es que ellos no están dando ningún tipo de publicidad a las consecuencias del ataque", concluyó el periodista.

(La periodista Laura Artal colaboró con esta entrevista)