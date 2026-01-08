Trump y Petro acuerdan reunión en la Casa Blanca

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que se están haciendo arreglos para una reunión en la casa Blanca con el presidente colombiano Gustavo Petro.

En un mensaje en la red Truth Social, Trump dijo que tuvo una llamada telefónica con Petro en la que abordaron desacuerdos sobre narcotráfico, y otros temas que han tensado las relaciones bilaterales en los últimos días.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicarme la situación del narcotráfico y otros desacuerdos que hemos tenido", escribió.

"Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo. El secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están coordinando los detalles del encuentro. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C", indicó.

Tras la operación militar en Venezuela el pasado 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Trump dijo a la prensa que Petro debía "cuidarse el trasero".

"Colombia también está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos. Y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo", comentó el presidente a la prensa a bordo del Air Force One.

Petro tiene "molinos de cocaína y fábricas de cocaína", indicó.

El lunes, Petro respondió a los comentarios asegurando que "tomaría las armas" si Estados Unidos atacaba a Colombia.

"Aunque no he sido militar, sé de guerra y clandestinidad", escribió Petro en una publicación en X. "Juré no volver a tocar un arma desde el Pacto de Paz de 1989, pero por la Patria volveré a tomar las armas que no quiero".

"No soy ilegítimo ni narco. Solo tengo como patrimonio la casa de mi familia, que aún pago con mi sueldo. Mis estados de cuenta bancarios han sido publicados. Nadie podría decir que he gastado más de lo que gano. No soy avaricioso", comentó.

Este lunes Petro calificó de "histórico" el encuentro con el presidente de Estados Unidos.

"Esto es Histórico. Hablaremos con Trump, de la Paz del Continente, de la soberanía , de un Pacto por la Vida basado en las energías limpias. Se puede descarbonizar la matriz de EEUU si se vuelve real el potencial de energías limpias de Suramérica", escribió en X.