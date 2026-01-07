Caracas comprará exclusivamente productos Made in USA, anuncia Trump

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump anunció hoy en la red Truth Social que Venezuela ha concretado un acuerdo en el que Caracas se compromete a comprar exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos.

"Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar SOLO productos fabricados en Estados Unidos, con el dinero que reciban de nuestro nuevo Acuerdo Petrolero. Estas compras incluirán, entre otras cosas, Productos Agrícolas Americanos, y Medicinas, Dispositivos Médicos y Equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la Red Eléctrica y las Instalaciones Energéticas de Venezuela", escribió Trump.

"En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con los Estados Unidos de América como su principal socio — Una elección sabia, y algo muy bueno para los pueblos de Venezuela y los Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto!", agregó el mandatario.

También este miércoles, Estados Unidos anunció un nuevo acuerdo energético con Venezuela que permitirá la reanudación de ventas de crudo al mercado internacional bajo supervisión de Washington.

EEUU aseguró que las ventas comenzarán de inmediato y “continuarán indefinidamente”.

"Hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas y bancos clave del mundo para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados", informó un comunicado del Departamento de Energía de EEUU.



La nota precisa que los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados se liquidarán en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente "para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos."



El Departamento de Energía enfatizó en que "el único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados, consistentes con la ley estadounidense y la seguridad nacional. Estados Unidos está reduciendo selectivamente las sanciones para permitir el transporte y la venta de crudo y productos petrolíferos venezolanos a los mercados globales".



El presidente Trump anunció el martes que las autoridades interinas en Venezuela entregarían entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad al gobierno estadounidense.