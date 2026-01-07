EEUU detalla acuerdo energético con Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos anunció un nuevo acuerdo energético con Venezuela que permitirá la reanudación de ventas de crudo al mercado internacional bajo supervisión de Washington.

"Hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas y bancos clave del mundo para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados", recoge el comunicado del Departamento de Energía de EEUU.



La nota precisa que los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados se liquidarán en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente "para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos."



El secretario de Energía, Chris Wright, dijo el miércoles que "el acuerdo energético fortalecerá la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio occidental y ayudará a restaurar a Venezuela como un aliado responsable y próspero de Estados Unidos".



Trump publicó el martes en la noche un mensaje en Truth Social en el que informaba que las autoridades interinas en Venezuela entregarían entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad al gobierno estadounidense.

Según el Departamento de Energía, las ventas comenzarán de inmediato y “continuarán indefinidamente”.

"El único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados, consistentes con la ley estadounidense y la seguridad nacional. Estados Unidos está reduciendo selectivamente las sanciones para permitir el transporte y la venta de crudo y productos petrolíferos venezolanos a los mercados globales", dijeron.

El plan incluye autorizar la importación de equipos, repuestos y servicios para campos petroleros con el objetivo de estabilizar y elevar la producción, actualmente cercana a 1 millón de barriles diarios, tras años de declive.

También prevé inversiones en la red eléctrica venezolana, cuya generación ha caído más de 30% por falta de mantenimiento e inversión, de acuerdo con el Departamento de Energía.

Venezuela, que posee más de 300.000 millones de barriles de reservas probadas, fue durante décadas una potencia exportadora de energía antes de que la mala gestión y las sanciones erosionaran su industria.