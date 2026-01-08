Cuba restablece viajes regulares de médicos en Venezuela; no menciona retirada

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen cubano anunció el miércoles que se han retomado los viajes de sus profesionales de la salud destacados en Venezuela, tras el restablecimiento esta semana de los vuelos internacionales desde y hacia el país sudamericano, mientras crece la incertidumbre sobre la posible retirada de esa fuerza laboral.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) dijo en un comunicado que en los últimos meses, "debido a dificultades con la transportación aérea" y el cierre luego del espacio aéreo sobre Venezuela, se produjo un atraso en el retorno a Cuba de los médicos y otros especialistas de la isla en misión en ese país.



Varios galenos que habían concluido su contrato o a quienes les correspondían vacaciones, habían quedado varados en Caracas, informó el medio oficialista Cubadebate.

El temor y la desinformación ha crecido esta semana entre miles de profesionales de la salud enviados por el régimen de La Habana a Caracas sobre su posible retirada del país petrolero, confirmaron fuentes a Martí Noticias.

Expertos se cuestionan si el anuncio oficial del MINSAP esconde una extracción masiva de los médicos cubanos de Venezuela, cuya contratación ha sido considerada, junto a las llamadas "misiones" en otros países como mano de obra esclava.

Según testimonios, los sanitarios cubanos, cuya fuerza se estima en más de 13 mil profesionales, recibieron una orden de acuartelamiento en distintas regiones del país bajo órdenes de mantenerse listos para una evacuación inminente, sin recibir información adicional sobre la fecha de salida.