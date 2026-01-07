Advierten a Sheinbaum del costo de consolidar a México como salvavidas petrolero de La Habana

Getting your Trinity Audio player ready...



El periódico Financial Times (FT) aseguró esta semana que México superó a Venezuela en el 2025 en el envío de crudo a Cuba, un hecho que podría poner en peligro el mayor acuerdo comercial del país azteca con sus vecinos del norte.

La revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, conocido como USMCA en inglés) está programada para el 1 de julio de 2026, cuando se cumple el sexto aniversario de su entrada en vigor.

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez, republicano por el sur de la Florida, advirtió a México sobre las consecuencias que tendría en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, si el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum continúa regalando petróleo al régimen cubano.

“Que quede claro: si el gobierno de Sheinbaum continúa regalando petróleo a la dictadura terrorista de La Habana, habrá graves consecuencias cuando renegociemos el Tratado de Libre Comercio T-MEC", escribió Giménez en su cuenta de la red social X.

El aumento de las exportaciones del gobierno de izquierda de México impulsó significativamente el flujo de petróleo a Cuba el año pasado, según datos de la organización del sector Kpler, citados por FT.

"Las importaciones de crudo venezolano a Cuba han disminuido y México se ha convertido en el principal proveedor de crudo del país", declaró Victoria Grabenwöger, analista de investigación de crudo en Kpler, a esa publicación.

México exportó un promedio de 12.284 barriles de petróleo por día (bpd) a Cuba el año pasado, aproximadamente el 44% del total de las importaciones de crudo de la isla y un aumento del 56% con respecto a sus envíos de 2024, según cifras de la empresa de datos comerciales y seguimiento de buques.

En contraste, Venezuela, que durante mucho tiempo fue el mayor proveedor de Cuba, exportó 9.528 bpd, o el 34%. Sus exportaciones a Cuba el año pasado, similares a las de 2024, fueron un 63% inferiores a las de 2023.

En su habitual conferencia de prensa diaria, Sheinbaum dijo que los envíos de petróleo a Cuba forman parte, tanto de la política exterior, como de la ayuda humanitaria que México brinda.

“Claro, con la situación actual de Venezuela, evidentemente México se vuelve un proveedor importante, antes era Venezuela, pero es parte de lo que históricamente se envía”, dijo la presidenta.