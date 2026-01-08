Scott y Salazar presentan legislación para designar “Semana Anticomunista” en EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El senador Rick Scott presentó un proyecto de ley en el Senado para designar una “Semana Anticomunista” y “honrar a las víctimas de los regímenes comunistas”, que tiene su legislación complementaria en la Cámara de Representantes, patrocinada por la congresista María Elvira Salazar.

De aprobarse como ley las iniciativas de Scott y Salazar, la primera semana de noviembre sería declarada nacionalmente en EEUU como la “Semana Anticomunista” y se reconocería a las víctimas de dictaduras comunistas en todo el mundo con una Proclamación Presidencial de la Casa Blanca.

“Como nación fundada en la libertad y las libertades individuales, nunca debemos olvidar estos horrores ni permitir que ideales peligrosos sean presentados de forma atractiva, idealizados o vendidos a las generaciones futuras”, dijo el senador Scott en un comunicado.

“Designar la Semana Anticomunista sirve como recordatorio de esta ideología maligna y reafirma el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la libertad y la oportunidad para todos”, agregó el legislador republicano por la Florida.

El proyecto de ley S. 3244, copatrocinado por la senadora Marsha Blackburn, de Tennessee, se inspira en la proclamación de la Semana Anticomunista de 2025 del presidente Donald Trump y refuerza el compromiso de EEUU con la libertad, la democracia y la dignidad humana.

La senadora Blackburn rememoró que el comunismo ha cobrado más de 100 millones de vidas al reprimir la libertad, erradicar la fe y destruir la prosperidad. “La Ley de la Semana Anticomunista designaría del 2 al 8 de noviembre como un período para honrar a esas víctimas”, afirmó.

En la Cámara, la representante por el Distrito 27 de Florida, María Elvira Salazar, presentó la H.R. 6540, “Ley de la Semana Anticomunista”. “Demasiados estadounidenses, especialmente en nuestras escuelas, desconocen la verdadera historia”, aseguró la congresista.

De acuerdo con la cubanoamericana, con la legislación se reafirma el “compromiso de EEUU con la libertad, educaremos a nuestros jóvenes sobre las consecuencias mortales de la ideología comunista. Si perdemos de vista la historia, corremos el riesgo de repetirla”, destacó.

A finales de 2025, los legisladores floridanos presentaron sendas resoluciones en sus Cámaras para denunciar los horrores del socialismo. En la Cámara Baja, la resolución fue aprobada de forma bipartidista; sin embargo, en el Senado fue bloqueada a través de un procedimiento de “consentimiento unánime”, que necesitó solo un voto contrario para ser rechazada.

La congresista Salazar presentó a inicios de año, por segunda ocasión, la Ley de Enseñanza Crucial del Comunismo. Una primera versión había sido aprobada por la Cámara durante el 118.º Congreso en 2024, pero no pasó el Senado, por lo cual no llegó al escritorio del presidente Biden para ser ley.

El proyecto de ley presentado en la sesión actual del Congreso, el H.R. 2080, tiene 16 copatrocinadores. La versión complementaria del Senado, S.1001, fue introducida por el senador por Luisiana, el republicano John Kennedy, apoyado por sus colegas Rick Scott y Eric Schmitt.

Ambas iniciativas legislativas ponen a disposición de centros educativos en el país materiales formativos preparados por la Fundación en Memoria de las Víctimas del Comunismo, para ayudar a educar a estudiantes de secundaria y preparatoria sobre los peligros del comunismo.