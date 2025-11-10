Estados Unidos conmemora Semana del Anticomunismo

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald J. Trump proclamó oficialmente la semana del 2 al 8 de noviembre como la “Semana del Anticomunismo” en Estados Unidos, una conmemoración destinada a recordar a las víctimas de los regímenes comunistas y reafirmar el compromiso del país con la libertad y la dignidad humana.

En su proclamación, Trump señaló que más de 100 millones de personas perdieron la vida bajo sistemas totalitarios, a los que calificó como “una de las ideologías más destructivas de la historia”. “El comunismo no es más que otra palabra para servidumbre”, afirmó el mandatario. “Nos mantenemos firmes contra esta doctrina maligna y en defensa de la libertad y la dignidad humana.”

El documento, firmado el 7 de noviembre y publicado por la Casa Blanca, advierte también sobre las formas modernas de autoritarismo que, bajo nuevos nombres, “repiten viejas mentiras” al promover la entrega de libertades individuales al poder del Estado.

Trump llamó a los estadounidenses a “rechazar cualquier ideología que invite a renunciar a la libertad” y reafirmó que la nación fue fundada sobre “la verdad eterna de que la libertad y la oportunidad son derechos de nacimiento de toda persona”.

DeSantis conmemora en la Freedom Tower

En paralelo con la proclamación presidencial, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, encabezó en Miami una ceremonia conmemorativa del “Día de las Víctimas del Comunismo”, realizada en la histórica Freedom Tower, símbolo del exilio cubano.

El evento reunió a más de 250 estudiantes, autoridades estatales y miembros de comunidades de exiliados procedentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. DeSantis subrayó la importancia de que las nuevas generaciones “aprendan las lecciones de la historia y comprendan la destructividad del marxismo-leninismo”.

Durante el acto, el gobernador anunció que las escuelas públicas de Florida incluirán instrucción anual sobre el comunismo, abordando figuras como Lenin, Stalin, Mao Zedong y Fidel Castro, con el propósito de “preservar la memoria histórica y defender los valores fundacionales de Estados Unidos”. “Florida nunca permitirá que se romantice una ideología que ha traído miseria y muerte a millones de personas”, declaró DeSantis.

El Museo de las Víctimas del Comunismo en Washington

En Washington D.C., el Museo de las Víctimas del Comunismo (Victims of Communism Museum), administrado por la Fundación Memoria de las Víctimas del Comunismo, mantiene abierta una exposición especial titulada “Operation Pedro Pan: The Cuban Children’s Exodus”, dedicada al éxodo de más de 14 000 niños cubanos enviados a Estados Unidos entre 1960 y 1962 para escapar del régimen de Fidel Castro.

Ubicado en el 900 15th Street NW, a pocas cuadras de la Casa Blanca, el museo ofrece además galerías permanentes que documentan la historia del comunismo, el terror estalinista, y los movimientos de resistencia en Europa del Este, Asia y América Latina. Esta exposición sobre Cuba constituye uno de los siete montajes temporales que la institución ha desarrollado desde su apertura y refuerza su misión de preservar la memoria de las víctimas y educar sobre los crímenes del totalitarismo.

La proclamación de Trump, la ceremonia de DeSantis en Miami y las iniciativas del museo en Washington coincidieron en destacar la defensa de los valores de libertad, fe y esfuerzo individual frente a los regímenes totalitarios.



