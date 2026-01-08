Venezuela excarcela a un grupo de presos políticos tras captura de Maduro

Getting your Trinity Audio player ready...

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy, anunció este jueves la excarcelación de un grupo de presos políticos en Venezuela, entre ellos varios extranjeros.

"Los procesos de excarcelación suceden desde este mismo momento. Un gesto en busca de la paz para lograr que nuestra República tenga una vida pacífica", dijo.

Rodríguez aseguró que se trata de un “número significativo”, sin precisar la cifra.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el gobierno interinato de Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras la operación militar de Estados Unidos el 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La ONG Foro Penal contabiliza, hasta el 29 de diciembre, 863 personas detenidas “por razones políticas” en Venezuela.

"Estaremos verificando cada libertad. Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros", escribió en X el abogado Alfredo Romero, director de la organización.

