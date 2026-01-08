Cuba registra el primer feminicidio de 2026: enfermera asesinada por recluso en Jatibonico

Getting your Trinity Audio player ready...

El primer feminicidio de 2026 en Cuba, fue cometido contra una enfermera que vivía en el pueblo de Jatibonico, Santi Spíritus.

La mujer fue asesinada en una zona rural cercana a su trabajo, en La Vigía, una comunidad del mismo municipio.

“Lamentamos el primer feminicidio verificado en este 2026. Se trata de la enfermera Magaly Aragón Aragón, de 59 años, ocurrido el pasado 6 de enero en un cañaveral cercano al campamento penitenciario Las Mulas”, confirmó en conversación con Martí Noticias, Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alas Tensas que, en colaboración con la plataforma Yo si te creo en Cuba, investigan estos hechos violentos.

“Lleguen nuestras condolencias a los dos hijos mayores de edad de Magaly, a su esposo y los demás familiares y personas allegadas, así como a toda la comunidad que se encuentra consternada”.

El presunto atacante, un recluso del correccional con internamiento Las Mulas, donde laboraba la víctima, confesó el asesinato e indicó donde se encontraba el cadáver, al que penetró sexualmente post mortem, del mismo modo que hizo con otra mujer en Trinidad en 2005, crimen por el que cumple una sentencia de la que le resta poco tiempo.

De acuerdo a los datos del centro correccional, Yoel Soriano Santana cumple 26 años de privación de libertad por asesinato, con fecha de ingreso al sistema penitenciario el 17 de noviembre de 2005. Los mandos informaron que la Guardia Operativa Provincial investiga los hechos.

Según las fuentes comunitarias consultadas podría tratarse de un necrófilo por la similitud con el asesinato previo, ejecutado por ahorcamiento o estrangulación de la víctima.

La necrofilia es definida como la conducta sexual de una persona que tiene relaciones sexuales con cadáveres humanos. Estos perpetradores presentan trastornos graves de la personalidad y una progresión de fantasías violentas que culminan en el acto letal, describen diversos estudios de criminología.

“Resaltamos y denunciamos el carácter sexual de la violencia que terminó con la vida de Magaly y los antecedentes de violencia del propio agresor”, dijo Álvarez.

“El registro realizado por los observatorios de género Alas Tensas y Yo si te creo en Cuba, hasta este 8 de enero abarca un feminicidio, un intento de feminicidio que ocurrió en el primer día de este mes de enero y además estamos investigando otros 12 posibles feminicidios, cuatro intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género sucedidos en 2025”, detalló la especialista.

Reiteró su llamado a la ciudadanía a colaborar con las denuncias de estos crímenes y ayudar en su verificación: “denunciar estos crímenes no es un delito y si conoce algún caso de violencia extrema de género que nos contacte a través de nuestros canales y de nuestro perfil en las redes sociales”.