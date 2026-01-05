Nochevieja trágica en Santiago de Cuba: Un nuevo feminicidio pone en evidencia la falta de medidas integrales

Getting your Trinity Audio player ready...

Un feroz asesinato en la Nochevieja del 2025, en el reparto Altamira de Santiago de Cuba, confirma la violencia machista en Cuba, un país donde no existe una ley integral que proteja a las mujeres de estos crímenes.

“Yusleidy Sánchez Rodríguez, de 43 años, atacada por su expareja la noche del 31 de diciembre en la vía pública, poco tiempo antes del día primero de enero, cerca de su hogar. El agresor tenía antecedentes de violencia machista y denuncias previas realizadas por la víctima”, indicó a nuestra redacción, Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alas Tensas que, junto a la plataforma Yo sí te creo en Cuba, comprobó el feminicidio.

“Él es tóxico. Como dos veces le dio golpes y ya habían tenido problemas. Ella iba a la policía, lo acusaba. Él venía, lloraba. Ella retiraba la denuncia. Parece que estaba enamorada de él”, dijo a Martí Noticias, Yoleisis Vargas, una amiga cercana de la mujer.

El ataque fue con un arma blanca punzocortante poco tiempo antes de las 12 de la noche, mientras la familia celebraba el último día del año. Pocas horas después murió, por shock hipovolémico, en el Hospital Militar de la capital santiaguera.

“Yusleidy, desgraciadamente, falleció el 1º. de enero a causa de las heridas. Deja tres hijos de una relación anterior, dos de ellos menores de edad”, precisó la especialista de Alas Tensas.

El presunto autor del hecho sería su expareja sentimental, que ya está tras las rejas.

“Verificamos además dos casos pendientes del 2025, gracias al apoyo ciudadano: uno es el feminicidio de Roxana Donatien Celián, de 21 años, perpetrado por su pareja el 2 de julio, en la vivienda que ambos compartían en Bellavista, Juruquey, Camagüey”, detalló Álvarez.

“El otro es el de Ivette Aldana, contadora de 54 años, atacada el 5 de agosto por su expareja, quien irrumpió en su centro laboral en Bayamo, Granma. A Ivette le sobreviven dos hijos mayores de edad”, añadió.

De acuerdo con las cifras reportadas por el Observatorio de Género Alas Tensas, en 2025 ocurrieron 48 feminicidios en la isla, de ellos 20 ejecutados por ex parejas de las mujeres agredidas y ocho perpetrados fuera del hogar, lo que evidencia que las mujeres enfrentan riesgos tanto en espacios privados como en lugares públicos.

La experta de OGAT señaló que, además, contabilizaron dos asesinatos de hombres por motivos de género, 17 intentos de feminicidio y tres casos que requieren acceso a la investigación policial”.

“Los casos pendientes son de Hilda Puig Peña, Nieves Rosa Castillo y Fredesvinda Zaida Pérez. Actualmente se investigan 13 posibles feminicidios, cuatro intentos de feminicidio y un asesinato de hombres por motivos de género alertados en el 2025”, agregó.