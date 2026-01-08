"El pueblo de Irán no está solo”: EEUU en el duodécimo día de protestas masivas en el país

Getting your Trinity Audio player ready...

Las protestas populares contra la República Islámica de Irán entraron este jueves en su duodécimo día consecutivo, con marchas simultáneas, cierres de comercios y reportes de enfrentamientos en varias provincias del país.

Las movilizaciones este jueves se extendieron por las ciudades de Fars, Gilan, Kermán y el norte del país. En Sarvestan, provincia de Fars, manifestantes corearon consignas de unidad, mientras mujeres repetían: “No tengan miedo, no tengan miedo, estamos todos juntos”, según reportes de VOA.

En Khoshkbijar, Gilan, comerciantes se sumaron a una huelga cerrando sus tiendas, y en Kermán se reportaron disparos durante las protestas. En Kalacha, también en Gilan, los manifestantes gritaron “¡Muerte al dictador!”, mientras en Lahijan se escuchó el lema “No queremos espectadores, únete a nosotros”.

El miércoles, undécimo día de protestas, se registraron manifestaciones en decenas de ciudades, entre ellas Teherán, Mashhad, Shiraz, Abadan, Rasht, Zahedan y Saqqez.

A medida que las protestas se expanden, hay reportes de un aumento de las interrupciones de internet, una medida que observadores interpretan como un intento de limitar la comunicación y la difusión de información entre los manifestantes.

EEUU: Los iraníes están demostrando al mundo lo que significa la esperanza bajo presión

La página en persa del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha estado compartiendo mensajes sobre la situación en Irán, apoyó este jueves el derecho del pueblo a protestar.

Durante “47 años, el régimen de la República Islámica ha utilizado la pena de muerte como una ‘máquina de matar’ para intimidar a los manifestantes y silenciarlos. Esta semana, el jefe del poder judicial de la República Islámica volvió a lanzar amenazas contra los manifestantes, e inmediatamente se produjeron más ejecuciones. Sin embargo, la represión ha fracasado. El pueblo iraní se mantiene firme y continúa exigiendo libertad, dignidad y justicia. El mundo está observando, y el miedo no puede apagar la valentía", dijeron.

El Departamento de Estado también destacó protestas recientes en Abdanan, donde miles de personas se congregaron para denunciar el impacto de las políticas de precios del gobierno. Videos mostraron a manifestantes abriendo sacos de arroz para evidenciar que los precios son tan altos que “ni los consumidores pueden comprar ni los agricultores pueden vender”.

La negativa a aceptar arroz gratuito “es un poderoso acto de dignidad humana y una valiente exigencia de libertad”, destacaron.

Washington señaló que “los iraníes están demostrando al mundo lo que significa la esperanza bajo presión” y subrayó que "su valentía sin igual se refleja en actos cotidianos de desobediencia civil para resistir el miedo".

"Cada voz que se alza y cada paso que se da sirve como recordatorio de que el futuro pertenece a quienes se niegan a renunciar a su dignidad. El mundo no debe mirar hacia otro lado. El pueblo iraní no está solo, y su lucha nos importa a todos", agrega el mensaje.

El gobierno estadounidense reiteró además su advertencia de viaje, manteniendo a Irán en nivel 4 —no viajar— por riesgos que incluyen terrorismo, disturbios, secuestros y detenciones arbitrarias, y recordó que Estados Unidos no tiene embajada en el país.