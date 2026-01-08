Capturado otro mercenario cubano en Ucrania (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El ejército ucraniano capturó al mercenario Yoandi La Paz Lara, quien combatía al servicio del ejército ruso, según informó la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC).

De acuerdo con la ARC, que cita fuentes de la inteligencia militar ucraniana, La Paz Lara fue encontrado herido de bala.



Según las fuentes, el mercenario aseguró que fue obligado a ir a la guerra y teme por su esposa e hijo que viven en la isla.

Asimismo, dijo temer que a su regreso el régimen lo encarcele por dejarse atrapar.



El Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la ARC, expresó su indignación ante esta nueva evidencia de la participación del régimen cubano en la agresión de Rusia a Ucrania.

Esta nueva captura de un mercenario cubano al servicio de Moscú se suma al reciente escándalo por las muertes de militares de la isla que formaban parte del anillo de seguridad del dictador venezolano Nicolás Maduro, a pesar de que por años, La Habana negara la presencia de sus tropas en el país sudamericano.

“Basta ya de enviar a decenas de nuestros jóvenes a luchar en una guerra ajena y oprobiosa. Ya hay cubanos muertos defendiendo a Maduro, hoy recibimos esta infame noticia y vaya a saber que será mañana. El régimen cruza todos los límites día tras día”, dijo Gutiérrez-Boronat en un comunicado.



“Las muertes en combate, las capturas y deserciones de mercenarios cubanos castro-comunistas en Ucrania y Venezuela constituyen un escándalo internacional y muestran fehacientemente la amenaza del régimen castrista a la seguridad de los Estados Unidos”, añadió el secretario general de la ARC.