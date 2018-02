Venezuela anuncia elecciones para el 22 de abril, oposición desmiente acuerdo

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, informó que las elecciones presidenciales se celebrarán el 22 de abril, cumpliendo el decreto de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que ordenó hacer estos comicios antes de mayo.

La información fue publicada este miércoles por el diario El Universal en una nota muy escueta donde la presidente del CNE, Tibisay Lucena, destacó que "a pesar de que no se firmó el acuerdo" en Dominicana, "la paz es el camino" y la ruta "para que el pueblo de Venezuela decida su destino libremente", algo que debe ocurrir "sin injerencias".

Lucena informó que la inscripción en la página web de las candidaturas a las presidenciales serán del 24 al 26 de febrero.

Aseguró que existen todas las garantías para una elección transparente y confiable, para que los venezolanos expresen su voluntad.

Antes la oposición venezolana había hecho publica la decisión de no aceptar un proceso de negociación política con el Gobierno de Nicolás Maduro para buscar "mejoras" en las condiciones de estas votaciones.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática divulgó en la red social Tittwer el documento en el que exponen las exigencias en cada uno de los puntos de negociación que habían estado llevando en República Dominicana.

Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional, sostuvo que, a su juicio, las propuestas que hay en la mesa de diálogo no son dignas de los venezolanos.

“Si no se ha firmado un acuerdo es porque nosotros consideramos que eso que está escrito ahí no es digno del pueblo venezolano y quiero ser muy claro, el pueblo tiene que tener confianza plena que nosotros nunca vamos a firmar algo que no esté a la altura de los venezolanos”, dijo Borges.

(Con información de Efe y El Nacional)