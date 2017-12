RESUMEN 2017: Relaciones Estados Unidos - Cuba

El 2017 fue un año crucial en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, marcado por desavenencias, una crisis diplomática y el impacto directo que han tenido las políticas de ambos gobiernos en los cubanos.

A continuación publicamos un resumen de los acontecimientos más significativos.

ENERO

-12 de enero. Una semana antes de que el entonces presidente Barack Obama abandonara el cargo, su administración terminó con carácter inmediato la política de "pies secos - pies mojados" que otorgaba beneficios migratorios a los cubanos que llegaban a Estados Unidos sin visas.



Texto de la Declaración del presidente Barack Obama sobre la política migratoria hacia Cuba

-13 de enero. Una declaración conjunta firmada por ambos gobiernos establecía: "Los Estados Unidos de América en lo adelante eliminará la política especial de parole para los ciudadanos cubanos que llegan a territorio de los Estados Unidos (comúnmente llamada política “pies secos-pies mojados”), así como el programa de admisión provisional (parole) para profesionales cubanos de la salud, en terceros países. Los Estados Unidos en lo adelante aplicará a todos los ciudadanos cubanos, de conformidad a sus leyes y normas internacionales, el mismo procedimiento y normas migratorias aplicados a los ciudadanos de otros países, en correspondencia con lo que establece la presente Declaración Conjunta".

Texto de la Declaración conjunta

-14 de enero. Obama prorroga la Declaración de Emergencia para Cuba por considerar que una masiva migración ilegal desde la isla está entre las principales amenazas a la seguridad nacional de EEUU.

-18 de enero. En entrevista exclusiva con el diario The Guardian, la principal negociadora cubana para el restablecimiento de relaciones con EEUU alerta al presidente electo sobre los términos para tratar con La Habana. "Agresión, presión, condiciones, imposiciones no funcionan con Cuba. Esta no es la manera de tratar de tener una relación mínimamente civilizada con Cuba", dijo Vidal, Directora del Departamento de Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

-28 de enero. A Cuba primera misión de EEUU en la era Trump. El lobby independiente "The Chicago Council on Global Affairs" (Comité de Chicago para las relaciones globales) se reunió en Cuba con representantes del gobierno.

FEBRERO

-1 de febrero. El gobernador de Florida, Rick Scott , incluyó en su sugerencia de presupuesto del estado 2017-2018 una cláusula que impide usar el dinero dedicado a mejoras en los puertos en proyectos que fomenten el comercio con el régimen cubano. La cláusula precisa que “el dinero no puede ser asignado a proyectos de infraestructura que resulten en la expansión del comercio con la dictadura cubana, a causa de sus continuas violaciones de los derechos humanos".

​-22 de febrero. Castro recibe a legisladores de EEUU. El grupo incluyó a los senadores Patrick Leahy, demócrata por el estado de Vermont; Thad Cochran, republicano por Mississippi; Tom Udall, demócrata por Nuevo México; y Michael Bennett, demócrata por Colorado. También viajaron a la isla los representantes James McGovern y Seth Moulton, ambos por Massachusetts.

MARZO

- 7 de marzo. Una delegación de representantes republicanos del Congreso de Estados Unidos visita Cuba. Entre los visitantes están los republicanos por Minnesota, Tom Emmer y Jason Lewis; Roger Marshall, de Kansas; James Comer, de Kentucky, y Jack Bergman, de Michigan.

ABRIL

- 5 de abril. El senador republicano de origen cubano Marco Rubio declaró que en sus reuniones con Trump ha tratado el tema de la falta de libertad en Cuba y adelantó: "Trump va a tratar a Cuba como la dictadura que es".

- 13 de abril. Confirma Jefe de guardacostas de EEUU que marea de balseros cubanos ha cesado.

"Nos han cortado las alas", así ven en Cuba el cambio migratorio que dejó Obama​.

MAYO

20 de mayo. "El pueblo cubano merece un gobierno que respete los valores democráticos, las libertades económicas, religiosas y los derechos humanos, y mi gobierno está decidido a dar forma a esa visión", afirmó Donald Trump en el texto, publicado en ocasión del Día de la Independencia de Cuba.

Texto de la Declaración del Presidente Trump por el Día de la Independencia de Cuba​

- 21 de mayo. Cuba tacha de ridículo mensaje del presidente Donald Trump a favor de libertades en la isla. Una declaración difundida por la televisión nacional calificó el mensaje del presidente estadounidense a los cubanos por el Día de la Independencia de "controvertido y ridículo". La televisión no especificó si se trataba de una respuesta oficial ni aludió a los cuestionamientos de fondo que hizo el jefe de la Casa Blanca.

- 23 de mayo. Departamento de Estado expulsa a dos diplomáticos de la Embajada de Cuba en Washington luego de una serie de incidentes inexplicados en la isla que dejaron allí a varios funcionarios estadounidenses con "síntomas físicos". Es el primer incidente de expulsión de diplomáticos entre ambos países en 15 años.

- 24 de mayo. Programas de democracia para Cuba y Venezuela fuera del presupuesto 2017-2018. El primer plan presupuestario del presidente Donald Trump, el relativo al año fiscal 2018 incluyó un sustancial recorte a la asistencia exterior a Latinoamérica, con reducciones a la ayuda proporcionada a todos los países del continente, y de hecho elimina las partidas para Cuba y Venezuela, países donde el dinero se usaba para ayudar a los luchadores por la democracia y los derechos humanos.

-31 de mayo. La Casa Blanca confirma que está "revisando" la política hacia Cuba.

JUNIO

-1 de junio. Cuba advierte a EEUU sobre retroceso en combate a tráfico humano si se enfrían relaciones. En una poco usual apertura a la prensa extranjera en temas de trata de personas y fraude migratorio, funcionarios cubanos señalaron que las bandas de contrabandistas han estado tratando de reorganizarse y consolidarse.

-16 de junio. Trump anuncia en Miami su nueva política hacia Cuba en una directiva de política presidencial que asegura revierte los aspectos de la política “unilateral” de su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama. Ese día fue ovacionado en el Teatro Manuel Artime, situado en la Pequeña Habana de Miami, por una multitud de exiliados y opositores cubanos.

-17 de junio. Líderes de la oposición al castrismo en ambas orillas del Estrecho de la Florida agradecieron que el Presidente haya decidido tratar con mano dura y llamar por su nombre a la dictadura de Raúl Castro, al tiempo que apoya al pueblo cubano.

19 de junio. Cuba no entregará a fugitivos de la justicia de EEUU. El canciller Bruno Rodríguez negó que varios refugiados de origen estadounidense que viven en Cuba desde los años 70 y a los que consideró luchadores sociales vayan a ser enviados de regreso como parte de una negociación.

- 27 de junio. Informe de EE.UU. sobre trata de personas denuncia trabajo en el campo de estudiantes cubanos. La administración Trump no bajó a Cuba al nivel 3 de su informe anual sobre la trata de personas, sino que la dejó en la lista de observación del nivel 2, donde la puso Obama. Cuba rechaza que cooperantes internacionalistas puedan ser víctimas de trabajo forzado.

JULIO

-3 de julio. EEUU urge a Cuba a liberar y retirar acusaciones contra varios disidentes. El Secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, instó al gobierno cubano a poner en libertad a Eduardo Cardet y Jorge Cervantes.

- 11 de julio. EEUU reemplaza a Jeffrey DeLaurentis, nombra a Scott Hamilton jefe de su Embajada en La Habana.

-19 de julio. Cuba sigue fuera de lista de EEUU de países patrocinadores del terrorismo.

- 26 de julio. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU especificó los cambios de la política para Cuba mediante un documento que comprende 14 preguntas frecuentes sobre los viajes, las remesas y los negocios con Cuba.

AGOSTO

- 4 de agosto. Presidente Trump recibe en la Casa Blanca a cubanos veteranos de la Brigada 2506.

- 9 de agosto. Por primera vez el Departamento de Estado revela ataques acústicos a su personal diplomático en Cuba. Horas después Cuba niega uso de su territorio para acciones contra diplomáticos extranjeros. Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, ofreció detalles relacionados con el incidente.

- 12 de agosto. Secretario de Estado Tillerson: Cuba tiene que descubrir quién atacó a diplomáticos de EEUU. “Las autoridades cubanas son las responsables de descubrir quién realiza estos ataques de salud, no solo contra nuestros diplomáticos ya que, como se puede ver, existen otros casos con más diplomáticos involucrados”.

SEPTIEMBRE

- 15 de septiembre. Ataque acústico a diplomáticos en La Habana, tema del 3er Diálogo EEUU-Cuba. Discutieron asuntos relativos a la seguridad nacional de ambas naciones, en la primera reunión de alto nivel de ambos gobiernos desde que Donald Trump llegó al poder.

- 19 de septiembre. "No levantaremos las sanciones al Gobierno cubano hasta que haga reformas fundamentales". En su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU, Trump reiteró que no levantará las sanciones contra Cuba hasta que su gobierno emprenda reformas fundamentales y catalogó de "corrupto" y "desestabilizador" al gobierno de Cuba.

- 26 de septiembre. Tillerson se reunió con canciller cubano en medio de crisis diplomática. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, se reunió a puertas cerradas con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en la sede del Departamento de Estado en Washington, en medio de una investigación en curso sobre misteriosos "ataques" contra diplomáticos de la embajada de EEUU en La Habana.

- 29 de septiembre. EEUU retira 60% de personal diplomático en Cuba y paraliza entrega de visas y Cuba considera la decisión precipitada y asegura que va a afectar las relaciones bilaterales, en particular la cooperación sobre temas de interés mutuo entre los dos países y los intercambios de diversa naturaleza que tienen lugar entre Cuba y Estados Unidos. Ese mismo día el gobierno de Estados Unidos emite una Alerta de Viaje, recomendando a sus ciudadanos que eviten viajar a Cuba, ante el riesgo de sufrir ataques como los que afectaron a 21 diplomáticos.

- 30 de septiembre. Trump ratifica privilegio de refugio a cubanos acosados. La Determinación Presidencial sobre Admisión de Refugiados incluye a Cuba entre un puñado de países y regiones del mundo donde el programa de Estados Unidos para estas personas puede procesar regularmente a los aspirantes en sus lugares de origen.

OCTUBRE

- 3 de octubre. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ordena la salida, en un plazo de siete días, de 15 diplomáticos de la Embajada de Cuba en Washington. "La decisión se tomó debido a que Cuba no adoptó las medidas necesarias para proteger a nuestros diplomáticos bajo la Convención de Viena. Esta orden asegurará un equilibrio en nuestras respectivas operaciones diplomáticas" . Cuba acusa a Estados Unidos de politizar los ataques .

- 6 de octubre. Trump reitera que no levantará sanciones a Cuba. "Como ya lo he anunciado antes en la Pequeña Habana (en Miami), no vamos a levantar sanciones contra el régimen de Cuba hasta que haya total libertad política para el pueblo cubano. La misma ideología fallida del comunismo que trajo opresión a Cuba, no ha traído más que miseria y sufrimiento en todos aquellos lugares en que se ha instaurado alrededor del mundo. El Comunismo representa al pasado, la libertad es el futuro", sentenció Trump.

- 16 de octubre. El presidente Donald Trump declara que "Cuba es responsable" de los supuestos ataques sónicos que han sufrido funcionarios estadounidenses en la isla caribeña, y que han desatado una crisis diplomática bilateral.

- 25 de octubre. Funcionarios de Cuba que investigan las denuncias de Estados Unidos de ataques contra sus diplomáticos en La Habana dijeron que la teoría de un arma acústica es “ciencia ficción” y criticaron a Washington por “calumniar” a la isla y negarse a cooperar plenamente con su investigación.

- 28 de octubre. Cuba anunció nuevas medidas migratorias para "fortalecer los vínculos con los cerca de 800 mil cubanos expatriados".

NOVIEMBRE

- 1 de noviembre. Distribuidor de Caterpillar autorizado a abrir negocio en Zona del Mariel. Será la primera empresa de Estados Unidos en ubicarse en Mariel.

8 de noviembre. Publican enmiendas que implementan cambios de Trump en política hacia Cuba​. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro y la Oficina de Industria y Seguridades (Bureau of Industry and Security, BIS) del Departamento de Comercio, anuncian reformas a las Normas sobre Control de Activos Cubanos (Cuban Assets Control Regulations, CACR) y a las Normas de Administración de Exportaciones (Export Administration Regulations, EAR), respectivamente, con el fin de implementar los cambios al programa de sanciones a Cuba, anunciados en junio por el Presidente.​

- 9 de noviembre. Entran en vigor restricciones de Trump a viajes y negocios con Cuba.

- 29 de noviembre. Compañías de cruceros piden a Trump y Castro que "resuelvan sus diferencias". Directivos de la industria de Cruceros de Estados Unidos pidieron que Cuba permanezca abierta como destino, e instaron a los gobiernos a resolver sus diferencias en medio del distanciamiento impulsado por el presidente Donald Trump.

DICIEMBRE

- 6 de dieciembre. Reitera Tillerson que Cuba pudo haber parado ataques a diplomáticos de EEUU. El secretario de Estado de EEUU dijo que Washington sigue "convencido" de que en Cuba se perpetraron sigilosos ataques "selectivos" contra personal diplomático estadounidense.

- 17 de diciembre. En el tercer aniversario del anuncio del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos tras casi seis décadas de enemistad, Donald Trump, declara que espera una normalización de las relaciones con Cuba, pero ellos no hacen lo correcto. “Hay que ser fuertes con Cuba. El pueblo cubano son personas increíbles, ellos me apoyan fuertemente, y vamos a encaminar a Cuba".

[Recopilación de información publicada en Martí Noticias]