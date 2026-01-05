El Papa León XIV designa a Osmany Massó Cuesta como nuevo obispo de Bayamo-Manzanillo

Getting your Trinity Audio player ready...

El Papa León XIV nombró al sacerdote Osmany Massó Cuesta como nuevo obispo de la diócesis del Santísimo Salvador de Bayamo–Manzanillo, en el oriente de Cuba, y aceptó la renuncia de Álvaro Julio Beyra Luarca, quien había estado al frente de esa jurisdicción desde 2007.

La Santa Sede señaló en un comunicado que Massó Cuesta pertenecía al clero de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, donde se desempeñaba como vicario general y párroco de la iglesia de San Antonio María Claret.

La renuncia de Beyra Luarca, de 80 años, fue aceptada cinco años después de que el prelado la presentara al cumplir la edad establecida por el Código de Derecho Canónico, que pide a los obispos diocesanos poner su cargo a disposición del pontífice al llegar a los 75 años.

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba confirmó el nombramiento y expresó su agradecimiento por la labor pastoral de Beyra Luarca, a quien atribuyó el acompañamiento del “proceso de madurez” de la diócesis y el fortalecimiento de su identidad misionera. En la misma nota, el episcopado cubano invitó a los fieles a orar por el obispo saliente y por el nuevo prelado “en esta nueva etapa de su ministerio”.

Massó Cuesta, de 49 años, nació el 18 de diciembre de 1976 en Santiago de Cuba. Cursó estudios de Filosofía en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio, en La Habana, y de Teología en el Instituto Teológico Salesiano “Cristo Resucitado”, hoy Instituto Superior Salesiano, en Tlaquepaque, Jalisco, México. Fue ordenado sacerdote de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco en julio de 2005 y en 2015 fue incardinado en la Arquidiócesis Metropolitana de Santiago de Cuba.