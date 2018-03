IDEA rechaza agravio del Gobierno cubano a ex presidentes Pastrana y Quiroga

Quince ex jefes de Estado y de Gobierno firmaron una declaración de rechazo a la prohibición del Gobierno de Cuba al ingreso en la isla de los ex presidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge "Tuto" Quiroga, señala el foro internacional no gubernamental, Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

Pastrana y Quiroga volaron a Cuba esta semana con la intenciónde participar en la ceremonia de entrega, por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y Rosa María Payá, del premio creado en memoria del fallecido líder opositor cubano Oswaldo Payá Sardiñas, que recibirían en nombre propio.

"Es de señalar que el derecho al libre tránsito y circulación de las personas no puede restringirse sino en la medida indispensable, en una sociedad democrática, para prevenir infracciones a la misma ley o proteger la seguridad y el orden público; lo que no es del caso en las circunstancias que dieran lugar al inaceptable agravio -que realza al Premio Payá 2018- contra los señalados ex presidentes, a quienes les expresamos nuestra total solidaridad", indica IDEA.

Señala que el foro estará vigilante "además, de la protección que el mismo gobierno de Cuba le debe a la libertad e integridad personal de la hija de Payá y sus compañeros de la Red Latinoamericana".

La declaración de rechazo la firmaron José María Aznar (España), Nicolás Ardito-Barletta (Panamá), Belisario Betancur (Colombia); Rafael Ángel Calderón (Costa Rica); Laura Chinchilla Miranda (Costa Rica); Alfredo Cristiani (El Salvador), Fernando de la Rúa (Argentina), Vicente Fox (México), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Jorge Jamil Mahuad (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Álvaro Uribe (Colombia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

El ganador de la primera edición del Premio Payá, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no pudo recibir el premio en La Habana en 2017 y este año trató de ir a la segunda edición, pero las autoridades cubanas no le dieron visado de entrada.

Rosa María Payá es la actual presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, además de coordinadora de Cuba Decide, un movimiento que promueve un cambio político en la isla mediante la

movilización pacífica y la celebración de un plebiscito vinculante en el que el pueblo cubano decida qué sistema político quiere.

Cuba Decide ha llamado a los cubanos a anular su voto en las elecciones "fraudulentas" del 11 de marzo para escoger al sucesor de Raúl Castro en la Presidencia del país y pedido a la comunidad internacional que no acepte "una sucesión dinástica" en Cuba.