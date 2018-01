Venezuela declara persona non grata a embajador de España en Caracas

El gobierno del presidente Nicolás Maduro declaró el jueves persona non grata al embajador de España en Caracas Jesús Silva Fernández tras los comentarios del país ibérico sobre la política interna de Venezuela y las sanciones impuestas por la Unión Europea a siete funcionarios de la nación sudamericana.



El canciller Jorge Arreaza anunció la medida en un comunicado que divulgó en su cuenta de Twitter, abriendo un nuevo capítulo de fricciones entre Venezuela y España. El gobierno venezolano también llamó a consultas a su embajador en Madrid, Mario Isea.



El jefe de la diplomacia venezolana no precisó cuáles son las consecuencias de esta declaración, aunque podría ser el paso inicial para ordenar la salida del país del embajador ibérico en un breve plazo.



El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, dijo en declaraciones a la prensa en Davos, Suiza, que su país responderá con "medidas recíprocas proporcionales" e informó que se discutirán varias posibilidades en la reunión semanal del gabinete del gobierno español el viernes.



De acuerdo con el escrito, Venezuela rechaza categóricamente las declaraciones en la víspera del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en relación a las sanciones europeas a siete funcionarios acusados de abusos contra los derechos humanos o de violar el estado de derecho.



Las sanciones europeas se produjeron en momentos que Venezuela atraviesa por una severa crisis política, social y económica. Las autoridades estadounidenses habían sancionado previamente a decenas de líderes venezolanos, incluyendo a Maduro.



Entre los sancionados por la UE figuran Diosdado Cabello, el poderoso líder del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cabello no ha recibido sanciones por parte Washington. La lista de funcionarios, a los que se les congelarán sus activos y tienen prohibido viajar a Europa, incluye además al fiscal general Tarek William Saab y el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Luis Reverol.



Rajoy expresó el miércoles que son "muy merecidas" las sanciones contra Venezuela por considerar que los venezolanos son víctimas de las "brutales decisiones" de Maduro y de su manera de entender la democracia.



Citando un encuentro entre Rajoy y el mandatario estadounidense Donald Trump en septiembre, la cancillería venezolana indicó que el gobernante español se sometió entonces a los designios de Washington y se había comprometido supuestamente a liderar una “conspiración” europea para atacar la soberanía e independencia de Venezuela, a cambio de "inconfesables beneficios políticos y económicos".



Las relaciones entre Venezuela y España, desde la llegada del ahora fallecido presidente Hugo Chávez al poder en 1999 y luego con Maduro -su sucesor y heredero político- han pasado por frecuentes fricciones.



Las actuales tensiones diplomáticas se dan también en momentos en que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente sorprendió al convocar a elecciones presidenciales para antes de finales de abril, desencadenando las críticas de la oposición local y de varios países por considerar que la medida busca privar a los venezolanos de comicios libres y transparentes. Maduro ya anunció que buscará la reelección.



La nación sudamericana está sumida en una profunda crisis, caracterizada por una inflación anual de cuatro dígitos, elevados costos de alimentos y medicinas y una escasez severa de bienes básicos. La crisis generó entre abril y julio protestas antigubernamentales que dejaron más de 120 muertos.

(Jorge Rueda/Associated Press)