La Habana inicia boicot a participación de activistas en la Cumbre de las Américas

El régimen cubano ya ha comenzado a poner tropiezos a los integrantes de la sociedad civil independiente que aspiran a participar en los eventos paralelos a la VIII Cumbre de las Américas, a realizarse en Lima, Perú, los días 13 y 14 de abril.

Previo a la reunión principal se desarrollará el Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales, entre los días 10 y 11 de abril, al igual que el V Foro de Jóvenes de las Américas, los días 11 y 12 del mismo mes.

​En la mañana de este miércoles oficiales de inmigración en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana impidieron al músico Gorki Águila Carrasco, líder del grupo Porno Para Ricardo, abordar un avión con destino a Miami, ciudad desde donde viajaría a Perú, invitado a uno de los foros de la cumbre.

“Me acaban de retener para decirme que no puedo viajar, ellos no me explican nada, yo empiezo a decirle que es una violación, incluso, me mandan a callar”, explicó Águila, quien es activista del Foro por los Derechos y Libertades, coordinado por el opositor Antonio Rodiles.

“Ellos quieren tener allí solo el monólogo de la sociedad, a la que nosotros le llamamos sociedad servil”, expresó el artista en referencia a las organizaciones como los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y Federación de Mujeres Cubanas (FMC) (ya rechazada por el comité organizador) que el oficialismo cubano intenta mostrar a modo de sociedad civil.

Desde Santiago de Cuba el activista y coordinador del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Carlos Amel Oliva, dijo que ya recibió la negativa de las autoridades para salir de la isla.

“Me dirigí hacia la oficina de Carné de Identidad y allí se me comunicó que estoy ‘regulado’ por ‘interés público’”, señaló Oliva.

El opositor dijo que intentaba renovar su pasaporte para asistir a Lima con invitación oficial al Foro Sociedad Civil y Actores Sociales, y además, invitado por el Instituto Político por la Libertad (IPL), a recibir “un premio del IPL a los jóvenes cubanos y que se nombra ‘Joven Cubano más influyente’. Estaba preparada una ceremonia para la entrega de dicho premio y ya sabes, no puedo estar allí”.

Este año Perú elegió la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” como tema central de la VIII Cumbre de las Américas, por ello el Foro Sociedad Civil y Actores Sociales se encamina en esta ocasión a fortalecer las instituciones democráticas que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, para prevenir, denunciar y combatir la corrupción.

Oliva mencionó a otros activistas a quienes les está negada la salida del país para impedirles participar en la cumbre. Tal es el caso de su esposa Katerine Mojena, también opositora de UNPACU, a quien el IPL le ha extendido la invitación para viajar a Lima.

Mojena "se encuentra también ‘regulada’ y no puede salir del país", denunció Oliva.

El líder juvenil de UNPACU declaró que el 3 de abril a la activista Yadira Serrano Díaz en el aeropuerto José Martí de La Habana, le impidieron abordar un vuelo con destino a Lima.

Esta semana la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia advirtió en una carta del peligro que representa para la VIII Cumbre de las Américas la injerencia de agentes de inteligencia cubanos y manifestó su esperanza en que "las autoridades peruanas sean capaces de garantizar la seguridad" de sus integrantes y de los delegados de la sociedad civil de Cuba y Venezuela.

A finales de marzo el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, colaborador del portal Diario de Cuba, comunicó luego de una detención, que le impidieron salir a España, desde donde viajaría a Lima con el mismo fin de los anteriores entrevistados.

"Lo único que me dijeron fue que estaba regulado. (...) "El acoso de la Seguridad del Estado es constante, dos oficiales me han estado llamando a mi teléfono móvil. Además, fui llevado, en contra de mi voluntad, a una casa particular, una de esas tantas que tienen ellos, donde me tuvieron detenido por más de tres horas...:", explicó al colega Vladimir Turró Páez.

Los miembros de la sociedad civil y actores sociales aprobados para participar en la Cumbre de Perú fueron notificados por correo electrónico entre el 16 y el 19 de marzo de 2018.