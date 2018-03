Diplomático cubano estalla en Perú al escuchar una mención a Oswaldo Payá

Un diplomático cubano estalló ayer luego que escuchó la mención del fallecido líder opositor cubano Oswaldo Payá (1952-2012) durante una reunión del Diálogo Hemisférico de Sociedad Civil y Actores Sociales, celebrado en Lima, Perú.

Juan Antonio Fernández Palacios, Representante Permanente de Cuba ante la ONU en Viena, se molestó al escuchar la intervención de Jorge Vallejo, del Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (JuventudLAC) quien mencionó el Premio “Oswaldo Payá” Libertad y Vida, recientemente entregado en la isla.

El diplomático calificó de “payasadas” las actividades del grupo que actualmente preside Rosa María Payá, hija del desaparecido opositor Oswaldo Payá y llamó a la Coalición 26 del Foro de la Sociedad Civil de la Cumbre de las Américas una "cueva" de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia", grupo que describió como "secta de conspiradores".

“No quiero oír mencionar la palabra que acaba de decir [Payá]. Te pido que con Cuba no te metas, payasadas en Cuba no habrá, no vas a ir en ese talante. Basta, cesen las provocaciones y ajústate a lo que tengas que decir, por favor”, cortó, visiblemente incómodo Fernández Palacios, al dirigente juvenil peruano.

Le siguieron unos apagados aplausos de algunos seguidores, pero inmediatamente Vallejo respondió:

“Creo que estamos en un foro respetándonos, había hablado usted [Se dirige a Fernández directamente] de disentir y debatir, tomé nota, y me parece que la manera en que lo ha hecho no es la correcta. Estamos en el Perú, este país garantiza un espacio democrático, garantizamos este foro para escuchar y poder discrepar…”.

Luego del cruce de palabras ambos políticos llevaron el debate a sus respectivas cuentas de Twitter.

“Representante de la dictadura cubana desesperado hoy, ante la intervención de @JuventudLAC en evento previo a Cumbre de Las Américas #SummitPeru (…) Bienvenidos a una instancia en donde las democracias debaten, desde la diversidad, pero con respeto @JuantonioFdez”, inquirió por su parte Juan Carlos Vargas, de la misma organización.

El diplomático, también embajador en Austria, Croacia y Eslovenia atacó: “Los que conspiran y nada deciden | La Red fachada y laboratorio de la #CIA | Se hacen llamar #JuventudLAC pero ni tan jóvenes ni tan democráticos...”.

Seguidamente desde la cuenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia le contestaron: “Denunciamos la desesperada reacción del representante de la dictadura cubana, ante la intervención de @DonJorgeVallejo, integrante del Directorio Ejecutivo de nuestra Red, hoy en el Diálogo Hemisférico de Sociedad Civil y Actores Sociales”.

Ante la defensa del espacio de discusión y las referencias a la necesidad del respeto a la libre opinión, el señor Antonio Fernández Palacios lanzó un mensaje final.

“Ni tan jóvenes ni tan democráticos. Una secta de conspiradores financiados por la #CIA y la NED. Son instrumentos desde #Washington contra #Cuba y las fuerzas progresistas de la región ¿Quiénes son? La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia”.

Rosa María Payá ha organizado en dos ocasiones la entrega del premio en La Habana.

En 2017 el premio fue otorgado al secretario general de la OEA Luis Almagro, pero la Seguridad del Estado impidió su entrada a la isla lo mismo que al expresidente de México, Felipe Calderón y a la exministra chilena Mariana Aylwin.

El pasado 8 de marzo la escena se volvió a repetir en La Habana con la negativa cubana a que los merecedores, a nombre de 37 exmandatarios, reunidos bajo la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), asistieran a la celebración.

Las autoridades en la isla negaron la entrada, en el mismo aeropuerto José Martí, a los ex presidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge "Tuto" Quiroga, respectivamente.