Denuncia periodista independiente acoso de la seguridad del Estado

La Habana - El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, ha denunciado que se encuentra bajo un constante acoso por parte de agentes de organismos de seguridad de Cuba.

El reportero y escritor de 44 años de edad, precisa haber sido citado en tres ocasiones en un periodo de un mes, por oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado.

También relata que recientemente le fue impedido por las autoridades viajar a España de donde continuaría viaje rumbo a Perú donde pretendía participar en la Cumbre de las Américas dispuesta a realizarse el próximo 13 y 14 de abril.“Lo único que me dijeron fue que estaba regulado”.

“El acoso de la Seguridad del Estado es constante, dos oficiales me han estado llamando a mi teléfono móvil. Además, fui llevado, en contra de mi voluntad, a una casa particular, una de esas tantas que tienen ellos, donde me tuvieron detenido por más de tres horas, allí no había guardias, solo personal de limpieza y un jardinero” alegó el periodista.

“La casa se encuentra en las afueras de la ciudad, en una apartada zona del wajay”, añadió.

Enrique Rodríguez, es colaborador desde el año 2014 del sitio digital Diario de Cuba, que en los últimos meses varios de sus periodistas han sido víctimas, por su trabajo, de un constante acoso que incluye arrestos por parte de la policía política.

El periodista en sus publicaciones abarca mayormente temas sociales como la violencia doméstica, corrupción, salud pública entre otros.

El reportero afirma, que al igual que a otros reporteros y opositores en varias ocasiones, la policía política le ha propuesto que trabaje como espía, incluso le dejaron ver, que podrían resolverle sus problemas personales desde el momento que empezara a colaborar.

“Además de ser una propuesta indecente me queda claro y me llena de regocijo que a pesar de ser la inteligencia no tienen ni idea de quién soy yo que además de ser periodista me considero un opositor al régimen y que no cedo ni un ápice cuando se trata de mis principios éticos".