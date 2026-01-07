Tribunal de La Habana niega por tercera vez libertad condicional a la presa política Idolidia Carrasco

Getting your Trinity Audio player ready...

El Tribunal Provincial de La Habana rechazó, por tercera vez, la petición de libertad condicional para la presa política Idolidia Carrasco Lobo, quien cumple una sentencia de cuatro años de privación de libertad en la prisión de Mujeres del Guatao.

“Ella tiene un buen comportamiento y está cumpliendo con todo lo establecido. Es una muestra más de represión por su caso de política y está presa injustamente”, dijo a Martí Noticias un familiar cercano a la presa política que pidió no ser identificado.

“Yo quisiera que esto se diera a conocer para que las cortes internacionales vieran lo que está haciendo aquí y por qué no le dan la libertad a una persona que solamente lo que hizo fue manifestarse”.

De acuerdo a los documentos de las dos primeras denegaciones de la libertad anticipada, a los que Martí Noticias tuvo acceso, el tribunal indica que Carraco Lobo no ha cumplido con el término legal de cumplimiento de la tercera parte de la sanción a extinguir, que comenzó en 23 de mayo de 2024 y finaliza el 14 de mayo de 2028.

Pero las autoridades penitenciarias presentaron, otra vez el mes pasado, la petición de libertad condicional y una vez más el tribunal se la negó.

“Ya ahora cumplió el tercio de la sanción y, sin embargo, no le aprobaron el beneficio al que tiene derecho. Cumpliendo todas las normas como ella está haciendo. Por eso creo que la están castigando doblemente por su condición de política”, indicó nuestra fuente.

En sus conclusiones provisionales presentadas al juicio, el fiscal argumentó que Carrasco Lobo mantenía, antes de su detención, una conducta hostil al “proceso revolucionario y a sus dirigentes”.

Carrasco Lobo, fue declarada culpable de los delitos de desórdenes públicos, desacato y desacato agravado, luego de que fuera procesada por participar en una protesta en Güines, en la que un grupo de vecinos salieron de sus casas con cacerolas a pedir el regreso de la corriente. Los manifestantes cerraron una calle y quemaron contenedores de basura.

Abogados independientes han explicado a nuestro medio que la libertad anticipada, la otorga el tribunal de ejecución, con el visto bueno de los mandos del Ministerio del Interior, del que forman parte los penales, que son los que determinan, en la práctica, quienes progresan y quiénes no.

A menudo, los presos políticos son privados de los beneficios carcelarios, entre ellos la libertad condicional, con el argumento de que son una amenaza a la estabilidad social o a “la moral socialista”.