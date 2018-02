El Estornudo publica una "nota al censor" por bloqueo a su web dentro de Cuba

La revista digital El Estornudo, uno de los principales medios independientes surgidos en Cuba en los últimos años como alternativa a la prensa estatal, la única legal, denunció este lunes que las autoridades bloquearon el acceso a su página web desde el interior de la isla.

"Como recompensa por este pequeño pero íntegro ejercicio de resistencia, el Gobierno cubano ha decidido bloquear el acceso directo a la revista desde el territorio nacional", señala un editorial publicado este lunes por este medio.

Los responsables de la publicación afirman no estar sorprendidos por la situación, dado que ya hay varios medios críticos con la dirigencia de la isla cuyas páginas web no son accesibles desde Cuba, entre los que citan a Diario de Cuba, editado desde España, y 14ymedio, el medio digital que dirige la bloguera Yoani Sánchez.

Cuba se encuentra entre los cinco peores países del mundo en cuanto a Libertad de Internet según el informe 2017 de la organización Freedom House, que señala la detención periódica de periodistas independientes que trabajan con medios digitales no estatales, así como el "bloqueo de medios de comunicación independientes, y varios sitios de activistas cubanos y organizaciones disidentes".

Un informe reciente del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI) confirmó el bloqueo por parte de ETECSA de 41 sitios web noticiosos y blogs, entre ellos 14ymedio, Cubaencuentro, Martí Noticias, aquellos enfocados en temas de derechos humanos como el sitio del movimiento Damas de Blanco, y varias herramientas de anonimato y elusión como Anonymouse. Freedom House también se encontraba entre los sitios de derechos humanos bloqueados.



"A pesar de que ese es ya el estado natural de las cosas, debemos seguir recordando que la censura es arbitraria y forzosa, la privación del derecho básico de hablar y existir, la clausura profundamente injusta de la pluralidad de criterios y pareceres", sostiene el editorial.



Asegura que la medida "no va a modificar un ápice la línea editorial de nuestra revista ni va a lograr que El Estornudo dialogue con el poder político en los términos que el poder político espera".



"Que Cuba es un país largamente envuelto en una grave crisis moral, económica y social que no parece tener fin, es algo que vamos a seguir demostrando a través de diversos reportajes y análisis, no porque expresamente lo hayamos querido así, sino porque a la larga eso parece ser lo único que es demostrable de Cuba", subraya.



El Estornudo, que nació hace ahora dos años dirigido por Abraham Jiménez Enoa, forma parte de una nueva hornada de medios alternativos digitales editados desde dentro de la isla por jóvenes periodistas.



La revista considera que su trabajo ha "ayudado decididamente a construir el mapa narrativo de los sucesos de los dos últimos años en Cuba, fundamentales en la historia nacional y el futuro del país".



También "ha vuelto la mirada sobre algunos de los principales acontecimientos de la Revolución, su génesis y su caída, contribuyendo junto con otras voces a dinamitar el falso apotema de la verdad oficial", asegura.



Otros de los medios alternativos cubanos como Periodismo de Barrio y Play-Off se han solidarizado en las últimas horas con El Estornudo reproduciendo en sus redes sociales el editorial.

"Periodismo de Barrio, que aún puede leerse desde Cuba, reproduce el editorial publicado por la revista El Estornudo, que acaba de ser bloqueada en la isla", puede leerse en un post en la página de Facebook de esa publicación digital.



(Con información de EFE, Redes Sociales y Archivo Martí Noticias)