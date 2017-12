Cuba: proyectos de la sociedad civil independiente con impacto en 2017

Termina 2017 y algunos grupos y actores de la sociedad civil independiente han interactuado de manera positiva en la vida de los cubanos.

Se trata de proyectos meramente políticos, grupos defensores de los derechos humanos, artistas y periodistas que acompañaron a quienes reclaman ser atendidos por las autoridades en sus necesidades más perentorias o les ofrecieron espacios de participación.

El Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), dirigido por el expreso político José Díaz Silva y asociado al Proyecto #Otro18, presentó más de un centenar de aspirantes independientes a la nominación de candidatos a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular.

La interrupción de la Policía Nacional Revolucionaria, la intervención directa de la Seguridad del Estado y el temor de los vecinos dio como resultado que ninguno de los candidatos independientes fuera elegido en los barrios donde se presentaron.

La Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE) comenzó desde agosto a documentar el desarrollo del proyecto electoral. En sus informes expusieron numerosas violaciones a la Ley Electoral: incluidos los arrestos de candidatos independientes por parte de la policía, pero también la violación de algunos candidatos que hicieron pública su filiación a grupos radicados en el exilio.

El proyecto Cuba Decide, fundado por la joven Rosa María Payá, hija del fallecido disidente Oswaldo Payá Sardiñas, impulsa una campaña por el derecho de los cubanos a elegir en un Plebiscito Vinculante qué gobierno desean para el país, a partir de la celebración de "elecciones libres, justas y plurales.

En febrero entregó el Primer Premio “Oswaldo Payá”, a Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA). El evento de entrega fue interrumpido, varios opositores fueron detenidos y ni Almagro ni el expresidente mexicano Felipe Calderón, así como la ex ministra chilena Mariana Aylwin pudieron entrar a Cuba. Aún así la denuncia llegó hasta distintos foros internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización Amnistía Internacional, para dar a conocer el carácter autoritario del régimen cubano.

Las Damas de Blanco, el movimiento fundado en 2003 por Laura Pollán Toledo (fallecida en octubre de 2011), se ha visto impedido de realizar sus tradicionales marchas públicas en La Habana desde el mismo 20 de marzo de 2016 en que el expresidente Barack Obama llegó a la capital cubana.

Centenares de detenciones temporales, mujeres encarceladas o multadas por supuestamente violar los operativos y cercos policiales atentaron contra la interacción del grupo femenino en las calles cubanas. Aun así en municipios como Palma Soriano, en Santiago de Cuba o Cárdenas, Matanzas lograron llegar a las iglesias locales a pedir por la libertad de los presos políticos, y en ocasiones terminaron por realizar actividades con niños y jóvenes en las calles.

El 27 de abril el Proyecto Capitán Tondique cumplió 4 años de fundado, desde que iniciara la distribución de almuerzos con frecuencia semanal a desamparados y otras personas necesitadas en los municipios Colón Los Arabos, en Matanzas.

A lo largo de este año los promotores de Tondique han sufrido el acoso de la policía política y la PNR, allanamientos, registros y la confiscación de alimentos, utensilios de cocina y herramientas de trabajo de los propietarios de las viviendas.

Otros grupos y proyectos de la oposición que llegaron a sus comunidades más cercanas y promovieron activamente la lucha pro derechos humanos en redes sociales fueron el Foro Por los Derechos y Libertades (ForoDyL), el grupo de periodismo ciudadano del Instituto por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), el Instituto Patmos, que defiende las Libertades religiosas en Cuba, el partido Cuba Independiente y Democrática (CID) y el Movimiento Cubano Reflexión (MCR).

La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), dirigida por el exprisionero político José Daniel Ferrer, continuó desde Santiago de Cuba -la provincia sede- documentando decenas de arrestos de activistas, el acoso a los trabajadores por cuenta propia y la violación a los derechos humanos en las cárceles cubanas.

Reporteros independientes llegaron a cada rincón de Cuba

Entre las publicaciones independientes que continuaron o fueron creadas este año para informar, debatir y distribuir información son censura entre los cubanos destacaron las agencias audiovisuales Palenque Visión y En Caliente Prensa Libre, así como las revistas La Hora de Cuba y la de corte feminista Alas Tensas.

Las dos primeras, Palenque… y En Caliente…, dirigidas por Rolando Rodríguez Lobaina e Ignacio González recogen el sentir de los cubanos ante temas tan candentes como las relaciones Cuba-Estados Unidos, la represión policial o la ayuda del gobierno a los afectados por desastres naturales acabados de suceder en la isla o que datan de varios años atrás.

Por su parte La Hora… y Alas, dirigidas desde Camagüey por Henry Constantín y Ciego de Ávila por Ileana Álvarez, respectivamente, tienen la característica peculiar de realizarse y estar encaminadas a informar a un público fuera de la capital cubana, ser distribuidas directamente en sus localidades y dar espacio a creadores con necesidad de un mayor espacio de participación.

Artistas y activistas

En la misma cuerda creativa los artistas Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, la músico y activista Lía Villares, la banda punk Porno para Ricardo y los curadores y también cercanos a las artes plásticas Luis Manuel Alcántara y Yanelis Núñez ofrecieron al público cubano un punto de vista distinto a la cultura oficial –dirigida y controlada por instituciones del gobierno.

Maldonado fue encarcelado por pintar un graffiti contra el fallecido dictador Fidel Castro el día de la muerte de éste, pero la acción de grupos opositores y la repulsa de artistas contestatarios y activistas de Derechos Humanos impulsaron su liberación casi dos meses después, el 21 de enero de 2017.

Entre los más esforzados animadores por la libertad de El Sexto estuvo Villares, que desde el propio blog de El Sexto compartió denuncias desde prisión y las difíciles condiciones carcelarias que se viven en Cuba.

Otero Alcántara dio a conocera finales de año que convocaría a la #Bienal00 (también #00Bienal) en 2018, debido al anuncio del gobierno cubano de suspender la próxima edición de la Bienal de La Habana, con la argumentación de que el país atravesaba una difícil situación debido al paso del Huracán Irma.

El artista fue detenido para que no realizara la Conferencia de prensa para lanzar la #Bienal00, su casa fue allanada por la policía y él detenido; a finales de diciembre volvió a ser arrestado para que no peregrinara al Rincón de San Lázaro pidiendo por la “democracia y la libertad de Cuba” –aunque lo hizo fuera de la fecha del 17 de diciembre- y días más tarde vuelto a detener para que no asistiera a la exhibición del monólogo “Psicosis”, como parte del Festival Poesía Sin Fin, que organiza el grupo Omni-Zona Franca.