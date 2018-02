"Conectifai", una crónica de la precariedad del acceso a Internet en Cuba

El periódico The Guardian publicó el viernes una peculiar crónica de cómo los cubanos se conectan a Internet desde los espacios públicos.

El corto "Conectifai", dirigido por la cubana Zoe García, retrata la precariedad del acceso a Internet en la isla, donde el único provedor de este servicio es la empresa estatal ETECSA.

La película se centra en el parque La Herradura donde se ha instalado un router para conección wifi. Allí confluyen jóvenes en busca de pareja "online", una familia de 8 personas que intenta comunicar por video chat, señoras que se conectan a Internet por primera vez y también negociantes que han visto en el alquiler de sillas o la reventa de tarjetas una oportunidad de negocio.

El corto ha sido presentado en los festivales Sundance en Estados Unidos y el Festival Internacional de documentales de Amsterdan.

"Internet es una de las cosas que más cambia y cambiará, la dinámica y la mentalidad en Cuba", dijo la directora del filme en una entrevista con el portal Remezcla.

La dinámica que crearon los enrutadores Wi-Fi en Cuba es algo que García admite que la conmovió y la indignó: ¿por qué tenía que estar en un parque? ¿Por qué las personas tienen que ir a hablar en público, por qué no pueden hacerlo desde sus casas?

Cuba tiene una de las tasas más bajas de conectividad en el mundo y ha sido señalada como una de las naciones con menos libertad de Internet por organismos internacionales de derechos humanos.

En su informe Freedom in the World 2018, Freedom House incluyó a Cuba en la lista de países no libres, con puntajes muy bajos en derechos políticos, y libertades civiles.

Pese a la apertura de más puntos Wi-Fi, la rebaja de tarifas de conexión y el inicio de un plan para ofrecer el servicio de Internet en los hogares, la isla terminó otra vez entre los cinco últimos países, de 65 evaluados por esa organización en su informe 2017 sobre Libertad de Internet.

En Cuba, de acuerdo con Freedom House, el índice de penetración de Internet es solo de 38.8 %.

El informe señaló, además, que el gobierno cubano censura y controla el acceso a la red de redes, al bloquear sitios que critican su gestión o disienten de su ideología. También bloque mensajes de texto que contienen palabras clave como "democracia", "dictadura" y "derechos humanos".