Artistas en Cuba responden a convocatoria de la #00Bienal

A pesar de los impedimentos para promocionar el evento alternativo conocido como #00Bienal o Bienal00, sus organizadores Yanelis Núñez y Luis Manuel Otero Alcántara ya han recibido la aprobación de artistas residentes en Cuba que les han confirmado su participación.

En breves entrevistas publicadas en su canal de YouTube, el grupo de trabajo del evento, a celebrarse entre el 5 y el 15 de mayo próximo, recogió las motivaciones y expectativas de algunos artistas participantes.

Reynier Leyva “El Chino” Novo vendió el pasado 12 de abril una polémica obra al Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP) por el valor de 3.800 CUC, y el monto, de manera íntegra, lo donó bajo firma de documento legal ante notario a la bienal alternativa.

Se trata de “No me guardes si me muero. La transacción”, que consistió en incinerar las Obras Completas de José Martí y guardar las cenizas en una urna de cristal.

El CNAP compró la obra, pero no contaba con la generosidad de Novo para con el evento convocado por Otero y Núñez.

“Yo tengo una obra variopinta en cuanto a género, en cuanto a manifestación y en cuanto a concepto también”, afirma Novo frente a la cámara que operan Núñez y Otero Alcántara, y recalca: “pero tengo una idea fija, que son las relaciones de poder y la manera en que el poder se manifiesta simbólicamente”.

Leyva Novo nació en La Habana en 1983 y es graduado del Instituto Superior de Arte (ISA. Estudió bajo la égida de la artista Tania Bruguera en la Cátedra de Arte Conducta, y sus obras aparecen en importantes centros expositivos de La Habana, Miami y Nueva York.

En septiembre de 2017, las autoridades cubanas anunciaron que suspendían hasta 2019 la XIII Bienal de La Habana, que ya se realizaba cada tres años, pero conservaba el nombre atendiendo al concepto con el que se maneja internacionalmente.

“A causa de los gravísimos daños causados por el huracán Irma en el sistema de instituciones culturales del país, ha habido que hacer un riguroso análisis de los recursos que se dispondrán para la recuperación en lo que queda de este año y en el 2018. Ha sido necesario realizar ajustes en varios eventos previstos. Se ha decidido posponer para 2019 la celebración de la XIII Bienal de La Habana”, anunciaron las autoridades en Cuba.

Otros dos artistas a la búsqueda de nuevos espacios son Héctor Trujillo y Léster Dubé. Ambos afirman que vienen trabajando en conjunto desde hace poco tiempo y fue para la Bienal00 que decidieron unir ambos trabajos en uno solo.

Los dos artistas refieren que quieren trabajar “el tema del árbol”, que es común a sus respectivas obras. “Decidimos unir nuestras creaciones independientes”, aseguró Dubé.

En un plano no menos interesante, el artista audodidacta David León admite que le urge atrapar con su obra “lo que tiene que ver con relaciones de pareja, la relación del ser humano con el arte; lo que es Arte, lo que no es Arte y la preocupación por la fama y el dinero”.

León les mostró a los reporteros para la Bienal00 sus cartulinas dibujadas con lápices de colores, en un ambiente minimalista que intenta perfilar su sello personal.

En una reciente entrevista para Martí Noticias, Núñez y Leyva aseguraron que ya cuentan con el apoyo y la participación de la artista Tania Bruguera, así como con las obras de Nonardo Perea, Jorge Luis Marrero y Yuri Obregón, entre otros.

A Otero Alcántara se le vio en diciembre de 2017 peregrinar arrastrándose desde La Habana hasta el poblado El Rincón, donde los cubanos idolatran a San Lázaro. En dos ocasiones fue detenido por la Seguridad del Estado, aun así, se muestra abierto a que la participación en la bienal alternativa sea totalmente abierta.

“Nosotros no estamos en contra de ninguna institución”, asegura el artista señalando al Museo Nacional de Bellas Artes, que le queda a la espalda. “Estamos convocando a todas las instituciones, a todos los entes que sean parte de la cultura cubana a colaborar con nosotros”, concluye.