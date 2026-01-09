Trump anuncia freno a otro ataque a Venezuela y confía en que Cuba no sobrevivirá sin petróleo chavista

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente estadounidense Donald Trump publicó en Truth Social un mensaje sobre Venezuela en el que anuncia la cancelación de una "segunda oleada de ataques" dirigido a ese país.

El mandatario celebró la "cooperación" del país, bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos como un "gesto muy importante e inteligente" que a su juicio muestra la buena voluntad de los que quedaron al mando en la nación petrolera.

"Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de 'Búsqueda de Paz'. Este es un gesto muy importante e inteligente. Los Estados Unidos de América y Venezuela están trabajando muy bien juntos, especialmente en lo que respecta a reconstruir, en una forma mucho más grande, mejor y moderna, su infraestructura de petróleo y gas", escribió en la madrugada de este viernes.

"Debido a esta cooperación, he cancelado la segunda Ola de Ataques que se esperaba previamente, la cual parece que no será necesaria; sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad y protección. Al menos 100 mil millones de dólares serán invertidos por las GRANDES PETROLERAS, con todas las cuales me reuniré hoy en la Casa Blanca. ¡Gracias por su atención a este asunto!"

Horas antes de este mensaje, en el programa de Sean Hannity en Fox News, Trump habló extensamente sobre Venezuela y tocó directamente el tema de Cuba, vinculándolos en el contexto de la reciente captura de Nicolás Maduro y las operaciones estadounidenses.

Trump respondió directamente a una pregunta de Hannity: ¿Puede Cuba sobrevivir sin el petróleo venezolano?"

"No. Cuba depende totalmente de Venezuela por el dinero y por el petróleo, y ellos le dan protección a Venezuela. Ese siempre fue el acuerdo."

Trump enfatizó que esta relación mutua ha terminado con la caída de Maduro y las acciones de EE.UU., y que Cuba "no tiene muchas opciones" y enfrenta una crisis severa.

El "deal" histórico del régimen comunista con el chavista ya no funciona, y Cuba "no puede sobrevivir" sin la línea vital de petróleo y fondos venezolanos, dijo convencido el mandatario.

En la misma entrevista, también mencionó que se reunirá con la líder opositora venezolana María Corina Machado la próxima semana en Washington, y que sería "un gran honor" aceptar el Premio Nobel de la Paz que ella quiere compartirle por "liberar" Venezuela.

Reiteró que EE.UU. está intentando temporalmente estabilizar y reconstruir el país petrolero.