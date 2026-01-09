Getting your Trinity Audio player ready...

La líder opositora María Corina Machado envió este jueves un mensaje a "los familiares de los rehenes liberados" en Venezuela, tras la noticia de la primera excarcelación de presos políticos luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Hoy, la verdad que fue perseguida y silenciada durante años logra abrirse paso pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo”, dijo Machado en un mensaje de audio que publicó en su perfil de X.

“Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente: la de la espera, la del silencio", agregó.

Hoy el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un grupo de presos políticos en Venezuela, entre ellos varios extranjeros.

Rodríguez, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, aseguró que sería un “número significativo”, sin precisar la cifra.

Machado aclaró en su mensaje que aunque "nada devuelve los años robados, nada borra las noches largas ni las ausencias irreparables... este día importa, porque reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aun muy herida, termina por abrirse paso"

“Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo”, dijo.

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, deseó "que este día les devuelva un poco de paz, que la alegría sea serena y firme y que Venezuela toda reconozca al verlos, a cada uno de ustedes, que la dignidad sabe esperar sin rendirse y triunfar".

"No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”, concluyó Machado.