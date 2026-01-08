Trump sobre Cuba: No creo que se pueda ejercer mucha más presión que entrar y destruir el lugar

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que no puede ejercer "mucha más presión [sobre Cuba] que entrar y destruir el lugar".

“No creo que se pueda ejercer mucha más presión salvo entrar y destruir el lugar”, dijo en el programa de Hugh Hewitt, en el que también afirmó que "la vida de Cuba es Venezuela", pues de allí obtenían petróleo y dinero.

Cuba "ha estado en problemas durante los últimos 25 años", agregó.

El sábado, Trump aseguró que hablarían de Cuba "pronto", durante una conferencia de prensa en la que ofreció detalles de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela esa madrugada.

"Cuba es un caso interesante. Cuba no está bien en este momento, el sistema no ha sido muy bueno, las personas están sufriendo mucho... Cuba está fracasando como nación", dijo.

"Queremos ayudar al pueblo de Cuba, queremos ayudar a aquellos que fueron exiliados de Cuba", agregó.

Ese mismo día el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el régimen cubano debería estar preocupado. "Si yo estuviese en La Habana y fuera parte del gobierno estaría preocupado", comentó.

"Cuando el presidente habla deben de tomarlo serio. Cuba es lidereado por incompetentes seniles, no hay economía y está en colapso total", indicó Rubio.

En una entrevista reciente con Meet the Press de NBC, Rubio dijo que el “gobierno cubano es un gran problema, en primer lugar, para el pueblo de Cuba”.

“Creo que no es ningún secreto que no somos grandes admiradores del régimen cubano, que, por cierto, fue el que apoyó a [el dictador venezolano Nicolás] Maduro. Todo su aparato de seguridad interna está completamente controlado por cubanos”.

Noticia en desarrollo.