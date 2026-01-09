Irán en apagón digital: Régimen corta internet mientras aumentan las protestas en el país

Getting your Trinity Audio player ready...

Las protestas en Irán entraron este viernes en su décimo tercera jornada consecutiva, en medio de un endurecimiento de las medidas de control y un bloqueo de la difusión de información.

Videos mostraban el jueves en la noche grandes multitudes marchando por la capital de Irán y otras ciudades. Posteriormente un grupo de monitoreo informó de un apagón de internet a nivel nacional.

"Irán lleva 12 horas sin conexión a internet, con la conectividad nacional reducida a aproximadamente el 1% de los niveles habituales, después de que las autoridades impusieran un bloqueo nacional de internet en un intento de reprimir las protestas generalizadas y ocultar los informes sobre la brutalidad del régimen", alertó la compañía de monitoreo de tráfico global Netblocks.

Observadores cuestionan que se trata de una medida para frenar las protestas y ocultar el alcance de la represión contra los manifestantes.

Este viernes el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, prometió castigar a los manifestantes. Están “arruinando sus propias calles (...) para hacer feliz al presidente de Estados Unidos”, dijo.

Donald Trump ha mostrado en diferentes momentos su apoyo a los manifestantes. En una entrevista con Sean Hannity, de la cadena Fox News, dijo que la República Islámica podría estar colapsando.

"Lo que han hecho en el pasado es disparar con fuerza a la gente; y de repente, gente desarmada se encuentra allí y les disparan con ametralladoras. O los llevan a prisión y luego los ejecutan. Así que su enfoque (de la República Islámica) es muy violento".

"Dije que si hacen esto, los atacaremos muy duro. Muy duro. Estamos preparados para hacerlo", agregó el presidente.

Trump también se refirió al deseo de libertad del pueblo iraní. “Es increíble tanto entusiasmo de la gente por derrocar al régimen de la República Islámica; aman a su país, que tiene 150 años de historia”, comentó.

Este viernes la cuenta en persa del Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó cómo el régimen, "en lugar de abordar las causas profundas del malestar, recurre a las amenazas y la intimidación".

"El mundo está observando", dijeron.

"El régimen de la República Islámica ha cortado completamente Internet para silenciar la voz del pueblo iraní, pero no se puede apagar la voluntad como una conexión de red", destacaron en otro mensaje.

Una declaración conjunta de Amnistía Internacional y Human Rights Watch indica que la República Islámica mató al menos a 28 manifestantes, incluidos varios niños, durante las protestas.

"Las fuerzas de seguridad, incluyendo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la Policía Nacional Iraní (FARA), han atacado a manifestantes mayoritariamente pacíficos mediante el uso ilegal de armas de fuego, perdigones, gases lacrimógenos, cañones de agua y palizas. Estas personas fueron atacadas en 13 ciudades y ocho provincias", recoge la declaración citada por VOA.

El aumento de víctimas y heridos indica un ciclo continuo de violencia y derramamiento de sangre contra los manifestantes en Irán, precisaron.