Cae otro buque de la flota fantasma del chavismo (VIDEO)

Fuerzas del Comando Sur abordaron esta madrugada el tanquero Olina también nombrado "Minerva M". La operación tuvo lugar en aguas del Caribe, cerca de Trinidad, como parte de la intensificación de operaciones para controlar las exportaciones de petróleo venezolano y desmantelar la llamada "flota fantasma" que evade sanciones.

"En una operación al amanecer, infantes de marina y efectivos del Grupo de Trabajo Conjunto Southern Spear, en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, zarparon del USS Gerald R. Ford y detuvieron al buque cisterna Olina en el Mar Caribe sin incidentes", anunciaron las autoridades estadounidenses.

"Una vez más, nuestras fuerzas conjuntas interinstitucionales enviaron un mensaje claro esta mañana: "no hay refugio seguro para los criminales", agregaron.

Detenciones como esta cuentan con el respaldo de todo el poder del Grupo Anfibio de la Armada de los Estados Unidos, incluyendo las plataformas listas para el combate del USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale, precisaron.

La Operación Southern Spear detuvo al buque que navegaba bajo una bandera falsa de Timor Oriental y había sido sancionado por EE.UU. en enero de 2025 por transportar petróleo ruso, violando restricciones internacionales.

El buque había salido recientemente de Venezuela con carga de crudo y formaba parte de una flotilla que intentaba burlar el bloqueo naval impuesto tras la captura de Nicolás Maduro.

En un post matutino en Truth Social. Trump celebró la cooperación del gobierno interino venezolano tras la liberación de "grandes cantidades de presos políticos" y anunció la cancelación de una "segunda ola de ataques" previamente esperada:"Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de 'Búsqueda de Paz'. Este es un gesto muy importante e inteligente. [...] Debido a esta cooperación, he cancelado la segunda Ola de Ataques que se esperaba previamente, la cual parece que no será necesaria; sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad y protección. Al menos 100 mil millones de dólares serán invertidos por las GRANDES PETROLERAS [...]".



Trump también indicó que se reunirá hoy en la Casa Blanca con ejecutivos de grandes petroleras para avanzar en la reconstrucción "en una forma mucho más grande, mejor y moderna" de la infraestructura venezolana.

En su entrevista con Sean Hannity en Fox News, Trump recordó que Cuba depende totalmente de Venezuela por el dinero y por el petróleo.

"Tenemos a algunas de las mejores personas del país, cubanas. Quiero ayudar a esa gente. [...] Queremos hacer algo para ayudar a Cuba. Veremos qué pasa."

