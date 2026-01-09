Trump recibe en la Casa Blanca a ejecutivos petroleros para hablar de inversiones en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump recibió este viernes en la Casa Blanca a ejecutivos de una veintena de compañías petroleras estadounidenses, “las más grandes del mundo”, de acuerdo con el mandatario, para anunciar nuevas inversiones en la industria petrolera venezolana.

“Con la salida de (Nicolás) Maduro tenemos un futuro increíble para Venezuela y EEUU. Tendremos una mayor integración entre dos potencias, esto bajará los precios del petróleo. Entre los dos países tenemos el 65 por ciento del petróleo del mundo”, destacó.

Trump se mostró complacido con el actual estado de las relaciones con quienes están a cargo en Venezuela, luego de la operación de captura y extracción de Maduro y su esposa Cilia Flores, en la madrugada del pasado 3 de enero.

El presidente calificó el operativo como “el más espectacular en la historia del país”, que sirvió para llevar ante la justicia a “un dictador forajido, Nicolás Maduro, por sus crímenes contra Estados Unidos, delitos por los que ha sido encausado en una Corte Federal”, dijo el presidente.

Durante la reunión de este viernes, el presidente también hizo alusión a cómo EEUU fue esencial años atrás en la construcción de la infraestructura para la industria petrolera en Venezuela, pero lo perdieron todo. “Ahora estamos rescatando lo que un día construimos y nos arrebataron”, dijo.

“El plan es que nuestras grandes compañías petroleras inviertan cerca de 100 mil millones de dólares de sus recursos, no necesitan dinero del Gobierno, pero sí garantías de seguridad. Rescatarán la capacidad y la infraestructura petrolera de Venezuela”, afirmó Trump.

En sus palabras, el republicano aseguró que “Venezuela está de acuerdo con que EEUU comience a refinar y vender hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano. Esto se mantendrá indefinidamente. Estas compañías se asociarán y llevarán prosperidad al pueblo venezolano”, señaló.

Trump reveló que existen 25 empresas petroleras, que no están representadas en la reunión debido a la capacidad del salón, interesadas en invertir en Venezuela. “Si alguien aquí no quiere invertir, que lo haga saber, hay muchas personas que conocemos que no están aquí y sí quieren”, destacó.

En la reunión, el vicepresidente JD Vance destacó el papel de las fuerzas militares en el operativo en Venezuela. “Tenemos a un presidente que empoderó a nuestro Ejército, para frenar el ingreso de drogas en el país y asegurar que nosotros, en lugar de los adversarios, controlemos las mayores reservas energéticas del mundo”, comentó.

Al hacer referencia a la captura de Maduro, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que “no se podía tener un país en el hemisferio controlado por un narcotraficante encausado, quien inundó nuestro país con inmigración ilegal y pandilleros, y que saqueó la riqueza petrolera para mantener su régimen y ayudar a Irán”.

El secretario Rubio repasó las fases concebidas en el plan para Venezuela. “Primero la estabilización. Trabajamos con las autoridades interinas para abrir un mercado para la venta de petróleo, que se beneficie el pueblo venezolano. Lo que compren con el dinero que produzcan lo comprarán en EEUU”, alegó.

“Luego viene la fase de recuperación. La idea es tener una economía normal, donde el dinero beneficie al pueblo y no a nuestros adversarios. Y aquí tenemos la reconciliación”, agregó Rubio, quien explicó también que una “transición” a un país aliado de Estados Unidos es la tercera fase del plan.

Otros miembros del gabinete presidencial también celebraron la decisión del mandatario de intervenir en la situación en Venezuela.

El secretario del interior, Doug Burgum, recordó que en ese país sudamericano se congregaban los malhechores del mundo, como Rusia e Irán y grupos terroristas. Mientras, el secretario de energía Chris Wright recordó que a pesar de las sanciones, el petróleo venezolano fluía a través de malhechores.

En el encuentro también hicieron uso de la palabra varios ejecutivos petroleros, quienes agradecieron al presidente Trump por su liderazgo y aclararon a los medios que Venezuela representa una gran oportunidad de inversión, por el bien de todos, particularmente el pueblo de Venezuela.

Trump y Rubio intercambian sobre Cuba

En un breve intercambio de palabras sobre La Habana entre Trump y el secretario de Estado, el presidente aseguró que “Cuba está en mal estado, dependía de Venezuela por petróleo y por dinero, y nadie puede saber qué sucederá con Cuba, lo están haciendo realmente mal”.

“Tenemos muchas personas en nuestro país que quiere volver a Cuba, personas que vinieron sin dinero y aquí se hicieron ricos y quieren regresar a ayudar a Cuba, eso es algo que otros no tienen”, aseguró.

Al destacar el papel del exilio cubano en Estados Unidos, el presidente Trump dijo que “tenemos grandiosos cubanoamericanos” y puso como ejemplo al secretario Rubio, quien “encaja perfectamente en esa categoría” de cubanoamericanos exitosos en el país.

“Cuba es un país muy diferente, no tienen energía, no tienen petróleo, pero vivían del petróleo de Venezuela, lo que sí tienen es personas fuertes, militarmente, que protegían a quienes dirigían Venezuela y tomaban dinero de ellos. Ya no tienen eso, no tomarán más dinero”, añadió el presidente.

Rubio aseguró por su parte que “el gran problema de Cuba es que está dirigida por personas incompetentes, que no saben cómo manejar la economía y mucho menos cono hacerla funcionar. Han decidido controlar a las personas en lugar de tener una economía que funcione”, dijo.

El secretario de Estado habló de los subsidios recibidos por el régimen de La Habana que le han mantenido a flote durante 65 años, primero con la Unión Soviética y luego con Venezuela, pero “eso ahora se ha ido”, dijo para referirse a la probable terminación de la ayuda venezolana a Cuba.

“Las personas que controlan Cuba deben tomar una decisión, pueden tener un país real, con una economía real, donde su gente pueda prosperar o pueden continuar con su fallida dictadura, que llevará al colapso económico y social. Es una elección cruda y dramática”, afirmó.

De acuerdo con el secretario Rubio, Estados Unidos no tiene “interés en una Cuba desestabilizada, pero eso sería su culpa, porque se niegan a permitir que el pueblo cubano tenga libertad política y económica”, finalizó.